Tom Pidcock ha conquistato la terza tappa del Tour des Alpes, imponendosi allo sprint sul traguardo di Arco (174,5 km da Laces), battendo Tommaso Dati ed Egan Bernal. Il britannico riscatta la negativa prestazione precedente (persi quasi sei minuti in classifica generale). Nel finale, Pidcock ha sfruttato doti di velocista e traiettoria esterna nell’ultima curva per lanciare lo sprint decisivo (ultimi 200 metri). Successo importante per il corridore, che si rilancia.

Classifica generale e prossime tappe

Nonostante la vittoria di tappa, la maglia di leader della classifica generale resta a Giulio Pellizzari (quattro secondi su Thymen Arensman, sei su Egan Bernal e Mattia Gaffuri).

Lotta per la vittoria aperta. Il Tour des Alpes proseguirà con la tappa regina Arco-Trento (quasi 4.000 metri di dislivello e due gran premi della montagna), seguita dalla finale Trento-Bolzano. Occhi sui pretendenti e possibili sorprese.

Dinamica della tappa e ritorno di Pidcock

La terza tappa è stata segnata da una caduta nei primi tre chilometri, coinvolgendo trenta corridori (otto ritirati, tra cui Lorenzo Finn). Dopo vari tentativi di fuga, Sam Oomen e Darren Rafferty hanno guadagnato due minuti, ma il tentativo è stato annullato a meno di quattro chilometri dal traguardo dal team Pidcock. Sfruttando l’esperienza nei criterium, Pidcock ha trovato la traiettoria ideale nell’ultima curva, resistendo a Dati e Bernal per il suo primo successo dopo grave infortunio. Risultato incoraggiante per la classica Liège‑Bastogne‑Liège.