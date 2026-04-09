Il futuro di Gianpiero Lambiase, ingegnere di pista di Max Verstappen in Red Bull, potrebbe essere lontano dalla scuderia austriaca. Voci insistenti, riprese dalla testata olandese De Limburger, suggeriscono un suo possibile approdo in McLaren a partire dalla stagione 2028. Un trasferimento di alto profilo che ridisegnerebbe gli equilibri tecnici in Formula 1.

Il possibile trasferimento e il "gardening"

Le indiscrezioni, emerse il 9 aprile 2026, indicano che Lambiase avrebbe accettato l'offerta McLaren. Tuttavia, il passaggio non sarebbe immediato a causa della regola del “gardening” prevista in Formula 1, un periodo di inattività obbligatorio per proteggere i segreti tecnici.

Per questo, il suo ingresso nel team di Woking sarebbe effettivo solo dal 2028.

Il nuovo incarico di Gianpiero Lambiase nel team britannico rappresenterebbe un significativo cambio di ruolo. Non ricoprirebbe più le attuali mansioni di ingegnere di pista e Head of Race Engineering della Red Bull, ma andrebbe a integrare la struttura tecnica sotto la guida di Andrea Stella, l'attuale team principal della McLaren. Questa mossa rafforzerebbe la squadra con la sua esperienza.

Dinamiche contrattuali e l'impatto atteso

La tempistica del presunto trasferimento è strettamente legata al contratto di Lambiase con la Red Bull, valido fino alla fine del 2027. Questa scadenza giustifica l'approdo in McLaren non prima del 2028, rispettando impegni e clausole.

Se confermato, questo passaggio rappresenterebbe un'acquisizione di grande valore per la McLaren. L'arrivo di un tecnico del calibro di Gianpiero Lambiase, con la sua profonda conoscenza delle dinamiche di gara e la comprovata capacità ai massimi livelli della Formula 1, offrirebbe un contributo significativo al rafforzamento della squadra britannica.

L'attesa delle conferme ufficiali

Le informazioni circolanti indicano che Gianpiero Lambiase, figura chiave come Head of Race Engineering e ingegnere di pista di Max Verstappen, sia orientato a lasciare la Red Bull al termine del suo contratto nel 2027 per unirsi alla McLaren nel 2028. Nonostante la diffusione di queste notizie, finora non sono giunte conferme ufficiali né dalla scuderia di Milton Keynes né dal team di Woking. La situazione rimane in attesa di sviluppi e comunicazioni formali sul futuro professionale dell'ingegnere.