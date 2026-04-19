L’Italia si è confermata protagonista assoluta nella tappa di Coppa del Mondo di scherma a Il Cairo, firmando una storica doppietta con la vittoria anche nella prova a squadre del fioretto femminile. La formazione azzurra, composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino, ha conquistato il gradino più alto del podio al termine di una gara avvincente e combattuta, regalando un nuovo, prestigioso successo al movimento schermistico italiano.

Le azzurre, accreditate della prima testa di serie del tabellone, hanno iniziato il loro percorso beneficiando di un bye al primo turno.

Il loro esordio è avvenuto direttamente agli ottavi di finale, dove hanno affrontato Cina Taipei, superata con un netto e convincente 45‑20. Nei quarti di finale, l’Italia ha proseguito la sua marcia trionfale contro l’Ucraina, imponendosi con il punteggio di 40‑31, mantenendo sempre un margine di sicurezza.

La semifinale ha riservato una sfida particolarmente impegnativa contro il Giappone. Le atlete italiane si sono trovate in una situazione di svantaggio, sotto di quattro stoccate sul 27‑31, a soli due assalti dalla conclusione. Tuttavia, con grande determinazione e spirito di squadra, sono riuscite a mettere in atto una rimonta eccezionale, chiudendo l’incontro sul 41‑38 e guadagnandosi l’accesso alla finale.

Finale emozionante contro la Francia

La sfida per l’oro contro la Francia si è rivelata estremamente equilibrata e ricca di tensione fino all’ultimo assalto. A fare la differenza è stata la prestazione magistrale di Anna Cristino, che ha messo a segno un parziale decisivo di 6‑0 contro Anita Blaze. Questa straordinaria performance ha permesso all’Italia di assicurarsi il successo finale con il punteggio di 45‑40, coronando una giornata indimenticabile per il fioretto azzurro. Il podio della competizione si è completato con gli Stati Uniti, che, dopo aver perso la semifinale contro le transalpine per 40‑41, hanno conquistato il terzo posto superando il Giappone con il punteggio di 42‑38.

La forza del gruppo azzurro nel fioretto

Il risultato ottenuto a Il Cairo conferma l’eccellente stato di forma della squadra italiana di fioretto femminile, già protagonista anche nelle prove individuali della stessa tappa di Coppa del Mondo. Martina Favaretto e Martina Batini, infatti, avevano precedentemente conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e la medaglia d’argento nella gara individuale, a testimonianza della profondità e della competitività del gruppo guidato dal CT Simone Vanni. Un dato significativo che sottolinea la superiorità italiana è la presenza di ben cinque atlete azzurre tra le prime otto nella prova individuale, un chiaro segnale di una squadra solida, ricca di talento e con ampie prospettive di successo.

Questo trionfo nella prova a squadre rafforza ulteriormente la posizione dell’Italia nel panorama internazionale del fioretto femminile e consolida le ambizioni azzurre in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti stagionali, proiettando la squadra verso nuovi importanti obiettivi.