La finale scudetto del campionato di volley femminile Serie A1 si prepara a un nuovo, avvincente capitolo: la sfida tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vedrà infatti la disputa di gara-4. La formazione milanese è riuscita a espugnare il PalaVerde di Treviso, accorciando così le distanze nella serie e impedendo a Conegliano di festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo davanti al proprio pubblico. Attualmente, le campionesse d’Italia conducono per 2-1 e si trovano a un solo successo dalla conquista del titolo.

L’atteso appuntamento con gara-4 è fissato per mercoledì 22 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20.30, presso l’Allianz Cloud di Milano.

La formazione di coach Daniele Santarelli si affiderà al talento delle sue stelle: l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Sul fronte opposto, il sestetto guidato da Stefano Lavarini punterà sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, sulla palleggiatrice Francesca Bosio e sul libero Eleonora Fersino.

Dettagli e programmazione televisiva di gara-4

La gara-4 tra Milano e Conegliano sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, canale gratuito e in chiaro, e in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN.

Sarà inoltre garantita la diretta live testuale online. Questo match rappresenta un crocevia fondamentale per l’esito della serie: Conegliano, che si trova in vantaggio, avrà l’opportunità di chiudere i giochi e conquistare lo scudetto, mentre Milano cercherà con ogni mezzo il pareggio per prolungare la sfida alla decisiva gara-5.

Il calendario della finale scudetto prevede, in caso di necessità, una quinta e ultima partita che si disputerà sabato 25 aprile presso il PalaVerde di Villorba. L’intera serie, strutturata al meglio delle cinque gare, vede protagoniste due delle realtà più solide e competitive del campionato italiano di volley femminile, entrambe determinate a contendersi il prestigioso titolo fino all’ultimo punto.

La rivalità tra Conegliano e Milano

La finale tra Conegliano e Milano si conferma come una delle rivalità più sentite e appassionanti nel panorama della pallavolo italiana. Entrambe le formazioni hanno dimostrato grande solidità e determinazione sia durante la stagione regolare che nei playoff, giungendo a contendersi lo scudetto in una serie che si preannuncia equilibrata e combattuta fino all’ultimo scambio. Tutte le gare della finale sono trasmesse in diretta su Rai Sport, sottolineando l’importanza e la risonanza dell’evento nel panorama sportivo nazionale.

La presenza in campo di atlete di livello internazionale, quali Paola Egonu e Isabelle Haak, aggiunge ulteriore prestigio e fascino a una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni. Il pubblico, sia sugli spalti che davanti agli schermi, è pronto a sostenere con fervore le proprie beniamine in questo appuntamento cruciale.