Il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid 2026 è stato ufficializzato, delineando sfide di interesse per le italiane. Jasmine Paolini si trova nuovamente nel quarto teorico di Aryna Sabalenka, campionessa in carica e tra le favorite. La manifestazione, sulla terra rossa, accoglie le migliori, confermando un torneo atteso dal 2009.

Paolini, con un bye iniziale, esordirà contro la vincente tra Siegemund e Begu. In caso di successo, la toscana potrebbe affrontare Hailey Baptiste, o Venus Williams (finalista a Madrid nel 2010). Il percorso di Paolini potrebbe condurla agli ottavi contro Belinda Bencic o Diana Shnaider.

Questa sezione del tabellone sembra offrirle opportunità. Tuttavia, la costante per l’azzurra resta la presenza delle favorite – come Sabalenka, Swiatek o Rybakina – nel suo settore.

Il cammino di Elisabetta Cocciaretto e il possibile incrocio con Swiatek

Elisabetta Cocciaretto, altra italiana nel main draw, affronterà una qualificata al primo turno. Successivamente, potrebbe trovarsi di fronte Ann Li e, in caso di ulteriore avanzamento, Daria Kasatkina. Il suo cammino potrebbe condurla a un incrocio con la numero uno del mondo, Iga Swiatek. La polacca, reduce da una finale epica contro Sabalenka nel 2024, punta a ritrovare il dominio sulla terra battuta. Swiatek è tra le favorite nella parte alta del tabellone.

Contesto del torneo: Sabalenka, Rybakina e le qualificazioni azzurre

Il WTA 1000 di Madrid si conferma come uno degli eventi più combattuti del circuito, con sei delle ultime otto finali concluse al terzo set. Aryna Sabalenka, detentrice del titolo, cerca di diventare la prima giocatrice a vincere quattro volte, superando Petra Kvitova. Nella parte bassa del tabellone, Elena Rybakina dovrà affrontare un percorso impegnativo, con Qinwen Zheng al terzo turno e possibili sfide contro Madison Keys, Jelena Ostapenko e Amanda Anisimova. Quattro italiane sono impegnate nelle qualificazioni: Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan, Tyra Grant e Nuria Brancaccio.

Il torneo di Madrid si svolgerà dal 21 aprile al 3 maggio, confermando la sua collocazione tradizionale e offrendo un palcoscenico di alto livello per il tennis femminile internazionale.