La Serie A Gold di pallamano maschile ha vissuto una penultima giornata di regular season ricca di emozioni, con Macagi Cingoli e Metelli Cologne che hanno blindato la loro permanenza nella massima serie. I marchigiani della Macagi Cingoli hanno conquistato una vittoria fondamentale contro il Teamnetwork Albatro Siracusa, imponendosi per 31-30 in un match combattuto. Nonostante una sconfitta casalinga per 31-33 contro il Conversano, il Metelli Cologne ha comunque festeggiato la salvezza grazie al contemporaneo passo falso del Brixen, battuto 34-33 sul campo del Sassari.

La lotta per la salvezza: Cingoli e Cologne al sicuro

La salvezza è stata ottenuta con determinazione da entrambe le formazioni. La Macagi Cingoli ha dimostrato solidità in un momento cruciale della stagione, assicurandosi i punti necessari con la vittoria su Siracusa. Il Cologne, pur non vincendo, ha saputo capitalizzare la sconfitta del Brixen, che con i suoi 17 punti si trova ormai tagliato fuori dalla possibilità di evitare i play-out. In classifica, Cingoli sale a quota 22 punti, mentre Cologne raggiunge i 21 punti, garantendosi così la permanenza nella Serie A Gold.

Playoff Scudetto: scenari aperti per l'ultima giornata

In vetta alla classifica, la situazione per i playoff scudetto rimane estremamente avvincente.

Il Cassano Magnago si conferma leader indiscusso con 46 punti, seguito dal Raimond Sassari a 36 punti. Entrambe le squadre hanno già assicurato il loro posto nella post-season. La vera battaglia si concentra sui due posti rimanenti, con diverse squadre ancora in lizza. Siracusa e Bolzano si trovano appaiate a 29 punti, seguite a stretto giro dal Conversano con 28 punti e dalla Junior Fasano con 27. L'ultima giornata della regular season, in programma il 25 aprile, sarà decisiva per definire gli accoppiamenti e le ultime qualificate ai playoff, promettendo un finale di campionato ad alta tensione.