Jannik Sinner si prepara a scendere in campo al Masters 1000 di Madrid, un appuntamento prestigioso sulla terra rossa della capitale spagnola, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Dopo un breve periodo di riposo, l'altoatesino torna in scena con l'obiettivo di proseguire la sua straordinaria serie di successi. Sinner ha già conquistato tre Masters 1000 consecutivi – a Indian Wells, Miami e Montecarlo – e ha saldamente riconquistato la vetta del ranking mondiale. L'ambizione è chiara: puntare al quinto titolo di fila in questa categoria e rafforzare ulteriormente il suo primato assoluto.

Il debutto di Sinner: due ipotesi

L'ingresso di Sinner nel torneo di Madrid potrebbe avvenire in due momenti distinti. La prima ipotesi lo vede esordire direttamente al secondo turno, grazie al bye riservato alle teste di serie. La seconda lo colloca al terzo turno, qualora il tabellone lo richiedesse. In entrambi i casi, il calendario turno per turno sarà cruciale per la sua corsa verso il titolo.

Obiettivi e ranking

Il tennista italiano si presenta a Madrid con un vantaggio di 390 punti su Carlos Alcaraz, assente per infortunio al polso. In caso di vittoria, Sinner potrebbe estendere il suo margine fino a 1.390 punti. Questo rappresenterebbe una prova di forza significativa in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, il secondo Slam della stagione.

La presenza di Sinner a Madrid è pienamente confermata: il campione è già arrivato nella capitale spagnola e ha iniziato le sue sessioni di allenamento presso la Caja Mágica, il complesso che ospita il torneo. L'assenza di altri top player come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, entrambi fermati da problemi fisici, lo rende il favorito d’obbligo per la conquista del titolo, alimentando le aspettative sul suo percorso.

Un eventuale successo a Madrid non sarebbe solo un'ulteriore vittoria, ma un vero e proprio traguardo storico. Sinner, infatti, diventerebbe il primo tennista nella storia a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Un risultato eccezionale che sottolineerebbe la sua straordinaria forma e continuità ai massimi livelli del circuito ATP.