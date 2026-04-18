La terza giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi si apre con l'attesa per gli atleti italiani, impegnati nelle categorie -70 kg femminili e -81 e -90 kg maschili. All'Olympic Sport Palace della capitale georgiana, dove si stanno assegnando i prestigiosi titoli continentali, l'Italia schiera Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin tra le donne, e Leonardo Casaglia e Antonio Esposito tra gli uomini. Le fasi eliminatorie prenderanno il via alle ore 8:00, mentre il final block, momento cruciale per l'assegnazione delle ambite medaglie, è fissato per le ore 14:00.

Nella categoria -81 kg maschili, l'attenzione è puntata su Antonio Esposito, inserito nella pool A. Per lui si profila un possibile scontro ai quarti di finale contro il temibile russo Timur Abruzov, uno dei principali favoriti del torneo. Prima di questo potenziale incrocio, Esposito dovrà superare l'ostacolo rappresentato dal bosniaco Mustafa Hebib e, al turno successivo, affrontare il vincitore tra il lussemburghese Nunes Dos Santo e l'ucraino Svidrak. Per la categoria -90 kg maschili, non figurano atleti italiani in gara; il georgiano Lasha Bekauri è il favorito d'obbligo, sostenuto dal pubblico di casa.

Le sfide delle azzurre nei -70 kg

Le azzurre impegnate nei -70 kg femminili si preparano a un sorteggio complicato.

Irene Pedrotti potrebbe incrociare agli ottavi di finale la russa Taimazova o l'austriaca Polleres, mentre per Giorgia Stangherlin si prospetta un confronto con l'olandese Van Dijke o la francese Auchecorne. Nonostante lo status di teste di serie per entrambe le italiane, il tabellone presenta avversarie di alto profilo già nelle prime fasi, rendendo la loro progressione una sfida impegnativa.

La giornata si preannuncia dunque densa di emozioni e sfide impegnative per la delegazione azzurra, determinata a confermare i progressi evidenziati nelle ultime stagioni e a conquistare nuove medaglie, replicando gli ottimi risultati dell'edizione precedente.

Il contingente azzurro e le ambizioni

L'Italia si presenta agli Europei di Tbilisi con un contingente ambizioso di diciotto atleti, equamente distribuiti tra settore maschile e femminile.

Oltre a Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, la squadra femminile include Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). Nel settore maschile, al fianco di Antonio Esposito e Leonardo Casaglia, gareggiano Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).

La spedizione azzurra, forte del record storico di nove medaglie conquistate nell'edizione precedente a Podgorica, punta a confermarsi tra le protagoniste assolute della rassegna continentale, dimostrando la competitività e l'ambizione di una squadra in costante crescita. Le eliminatorie di ogni giornata iniziano alle ore 8:00, con il final block per l'assegnazione delle medaglie previsto alle ore 14:00.