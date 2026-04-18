Il tennista romano Flavio Cobolli ha centrato un traguardo significativo, conquistando l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. Questo risultato lo proietta verso un confronto di altissimo livello contro il padrone di casa e campione in carica, Alexander Zverev. La sfida si preannuncia come una vera e propria impresa per Cobolli, che dovrà affrontare il numero tre del mondo in una partita cruciale sul campo in terra battuta del MTTC Iphitos, dove la posta in gioco è l'accesso alla finale.

Cobolli supera Kopriva con autorità e vola in semifinale

L'approdo al penultimo atto del torneo bavarese è stato frutto di una prestazione convincente e autoritaria di Cobolli contro il ceco Vit Kopriva. Il giovane tennista italiano si è imposto con un netto 6‑3, 6‑2, dimostrando sul rosso del MTTC Iphitos una notevole solidità e una determinazione incrollabile. Questa vittoria rappresenta un momento di svolta nella carriera di Cobolli, segnando la sua prima semifinale in un torneo ATP 500. Il suo cammino ha interrotto quello di Kopriva, che era reduce da una rimonta vincente su Luciano Darderi, evidenziando la superiorità di Cobolli nel match.

La difficile sfida contro il campione Alexander Zverev

In semifinale, l'avversario di Cobolli sarà Alexander Zverev, il detentore del titolo e uno dei principali favoriti del seeding. Il tennista tedesco, attuale numero tre del mondo, ha raggiunto questo turno dopo aver superato l'argentino Francisco Cerundolo in una partita che lo ha visto rimontare, chiudendo con il punteggio di 5‑7, 6‑0, 6‑2. La sfida contro Zverev si configura come un banco di prova estremamente impegnativo per Cobolli, che sarà chiamato a esprimere il suo miglior tennis per tentare di superare un avversario di tale calibro e esperienza sul circuito maggiore.

Un percorso stagionale in costante crescita per Cobolli

Il successo ottenuto a Monaco di Baviera si inserisce in un contesto di costante crescita per Flavio Cobolli in questa stagione.

Questo risultato di prestigio segue il suo recente trionfo ad Acapulco, dove ha conquistato il suo terzo titolo ATP, confermando le sue eccellenti performance e la sua maturazione nel circuito professionistico. Il cammino intrapreso nel torneo tedesco rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti, evidenziando la sua capacità di competere ai massimi livelli, specialmente sulla superficie in terra rossa, dove ha già dimostrato un rendimento convincente e una notevole adattabilità. Il torneo, che fa parte dell’ATP Tour 500, si disputa al MTTC Iphitos dal 13 al 19 aprile 2026. Cobolli, testa di serie numero sedici, continua a sorprendere, mentre Alexander Zverev rimane il principale favorito per la vittoria finale.