Le Azzurre di Andrea Soncin affrontano oggi la Danimarca a Copenaghen in una sfida cruciale per le qualificazioni al Mondiale femminile 2027. Dopo il convincente 6-0 ottenuto contro la Serbia, la Nazionale italiana è chiamata a conquistare tre punti per riaprire il discorso della qualificazione diretta. Un risultato diverso dalla vittoria complicherebbe notevolmente il cammino verso la rassegna iridata in Brasile.

Qualificazioni Mondiali 2027: la situazione nel girone A1

Il quadro nel girone A1 vede l'Italia con quattro punti, frutto di una netta vittoria contro la Serbia, un pareggio con la Danimarca e una sconfitta subita contro la Svezia.

Le danesi, avversarie odierne, guidano la classifica con sette punti, vantando un vantaggio di tre lunghezze sulle Azzurre. Una vittoria in questa trasferta permetterebbe all'Italia di riavvicinarsi significativamente al primo posto, l'unico che garantisce l'accesso diretto al Mondiale femminile 2027, bypassando i complessi meccanismi dei playoff.

Dettagli del match e il precedente confronto

Il palcoscenico di questa importante sfida sarà il Parken di Copenaghen, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15:00. La direzione arbitrale è stata affidata all'albanese Emanuela Rusta, assistita da Mirjeta Salla ed Edjena Kapxhiu, mentre Kejsi Tafili ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Il precedente confronto tra le due Nazionali, giocato nel match d'andata, aveva visto l'Italia portarsi in vantaggio con la rete di Martina Piemonte, salvo poi subire il pareggio da Olivia Holdt nella ripresa, fissando il risultato sull'1-1.

Il percorso delle Azzurre nelle qualificazioni finora

Il cammino delle Azzurre in queste qualificazioni è iniziato con una battuta d'arresto: una sconfitta per 1-0 contro la Svezia a Reggio Calabria, decisa da un gol di Angeldal. Il successivo pareggio per 1-1 con la Danimarca a Vicenza, con gol di Piemonte e risposta di Holdt, è stato seguito dal netto successo per 6-0 contro la Serbia, ottenuto in trasferta a Leskovac. Questa vittoria ha rilanciato le speranze di qualificazione, ma ora è imperativo per la squadra di Soncin confermare il trend positivo anche in questa delicata trasferta contro la capolista del girone.