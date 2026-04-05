Domenica 5 aprile, alle ore 18:00, l'Arena Garibaldi ospiterà la sfida tra Pisa e Torino, un incontro cruciale per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La partita si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre: i nerazzurri sono impegnati nella delicata corsa salvezza, mentre i granata cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le Formazioni Ufficiali e la Squadra Arbitrale

Il Pisa scenderà in campo con un modulo 3‑4‑2‑1: Semper tra i pali; in difesa Caracciolo, Calabresi e Canestrelli; a centrocampo Leris, Hojholt, Aebischer e Angori; in attacco Moreo, Tramoni e Meister.

La guida tecnica è affidata a Hiljemark. Il Torino risponderà con un 3‑4‑1‑2: Paleari in porta; difesa composta da Coco, Ismajli ed Ebosse; a centrocampo Pedersen, Gineitis, Prati e Obrador; Vlasic agirà dietro la coppia offensiva Simeone‑Kulenovic. L'allenatore dei granata è D’Aversa. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Laghezza. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre al VAR opereranno Di Bello e Giuia.

Diretta TV e Streaming: Dove Seguire la Partita

La sfida Pisa-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canali 202 e 251), oltre che sulle piattaforme streaming DAZN, Now e Sky Go. Il collegamento pre-partita, con approfondimenti e analisi, avrà inizio alle 17:15, in vista del calcio d’inizio fissato per le 18:00.

Contesto della Partita: Obiettivi e Momento delle Squadre

Per il Pisa, questa partita rappresenta un appuntamento di vitale importanza nella lotta per la permanenza in Serie A. I nerazzurri sono chiamati a una reazione immediata dopo la pesante sconfitta subita contro il Como, cercando punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa, in una situazione di estrema difficoltà. Il Torino, d'altra parte, cercherà di conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica. I granata arrivano a questa sfida dopo una sconfitta contro il Milan, ma con segnali di crescita evidenti, testimoniati dai recenti successi ottenuti contro Lazio e Parma.