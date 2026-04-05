Matteo Arnaldi, attualmente numero 107 della classifica ATP, non è riuscito a conquistare un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Nell’ultimo turno delle qualificazioni, il tennista ligure è stato sconfitto dal francese Alexandre Muller, numero 94 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-4. La partita, particolarmente combattuta nel secondo set, ha visto Arnaldi cedere dopo aver lottato fino al terzo set contro un avversario solido e determinato, concludendo così il suo percorso nel prestigioso torneo monegasco.

Con questa sconfitta, il gruppo degli italiani presenti nel main draw del prestigioso torneo monegasco resta composto da cinque giocatori: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Quest’ultimo ha ottenuto l’accesso grazie a una wild card, confermando la presenza di una nutrita rappresentanza azzurra di rilievo in questo importante appuntamento sulla terra battuta.

Il percorso di Arnaldi nelle qualificazioni

Prima di affrontare Muller nell’ultimo turno, Matteo Arnaldi aveva superato il ceco Vit Kopriva in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. La vittoria contro Kopriva aveva permesso al ligure di accedere al match decisivo per l’ingresso nel tabellone principale.

Tuttavia, la sfida contro Muller si è rivelata particolarmente ostica e, nonostante la reazione nel secondo set, Arnaldi ha dovuto arrendersi nel terzo e ultimo parziale, concludendo la sua corsa verso il sogno del main draw.

Nel tabellone cadetto, oltre ad Arnaldi, erano presenti anche Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino. Maestrelli è stato eliminato da Alexander Blockx con il punteggio di 7-6(3), 6-2, mentre Pellegrino si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-0 contro Alexander Shevchenko. Un bilancio in chiaroscuro per gli azzurri impegnati nelle fasi preliminari del torneo.

Gli italiani in gara e le prospettive

Con l’eliminazione di Arnaldi, la pattuglia italiana nel tabellone principale di Montecarlo resta comunque nutrita.

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini rappresenteranno l'Italia in uno dei tornei più prestigiosi della stagione su terra battuta. La presenza di Berrettini, grazie alla wild card, aggiunge ulteriore interesse per gli appassionati italiani che seguiranno con attenzione le sfide del torneo monegasco, sperando in risultati di rilievo.

Il Masters 1000 di Montecarlo si conferma così un appuntamento centrale per il tennis italiano, con la speranza che uno degli azzurri possa raggiungere risultati di rilievo nel corso della competizione e onorare al meglio la bandiera tricolore in questo importante evento.