Il torneo WTA di Rouen presenta un quarto di finale di alto profilo tra Marta Kostyuk e Ann Li. La sfida, in programma venerdì 17 aprile alle 08:00, si disputerà sui campi in terra rossa indoor della città francese. In palio c'è un posto nelle semifinali, un'opportunità cruciale per entrambe le tenniste di accumulare punti preziosi per il ranking e rafforzare la propria posizione nel circuito.

Kostyuk nettamente favorita contro Ann Li

Le quote dei bookmaker riflettono un netto favore per Marta Kostyuk. Secondo 10Bet, la vittoria dell'ucraina è quotata a 1.40, un valore che sottolinea la sua posizione più elevata in classifica e la percezione di maggiore solidità.

Ann Li, al contrario, è considerata l'outsider con una quota di 2.80. Il pronostico pende decisamente dalla parte di Kostyuk, che dovrà tuttavia gestire la pressione del ruolo di favorita.

Le statistiche del turno precedente: Kostyuk rimonta, Li aggredisce

Entrambe le giocatrici arrivano ai quarti dopo vittorie al terzo set. Marta Kostyuk ha superato Caty McNally in rimonta (2-6, 6-2, 6-1). Nonostante una percentuale di prime del 62%, ha capitalizzato il 69% dei punti giocati con essa, mostrando efficacia nei momenti chiave. Ha convertito il 50% delle palle break (6/12) e salvato il 66% (6/9), vincendo il 56% dei punti totali.

Ann Li ha sconfitto Kamilla Rakhimova (4-6, 6-2, 6-3) con un servizio potente (6 ace, 4 doppi falli).

La sua percentuale di prime (61%) e i punti vinti con essa (61%) sono leggermente inferiori a quelli di Kostyuk. Tuttavia, Li ha eccelso in risposta, aggiudicandosi il 60% dei punti sulla seconda di servizio avversaria. La sua cinica conversione delle palle break (66.7%, 8/12) potrebbe rappresentare un'arma importante contro Kostyuk.

Ranking e precedenti: sfida tra top 40

Il match vede contrapposte due tenniste vicine nel ranking mondiale. Marta Kostyuk è numero 28 con 1473 punti e un trend positivo, puntando a entrare stabilmente nella top 20. Ann Li occupa la posizione numero 36 con 1356 punti, mostrando continuità di rendimento. Una vittoria per Kostyuk consoliderebbe la sua classifica, mentre per Li sarebbe un'occasione per avvicinarsi alla top 30.

La partita si prospetta un test di resilienza e aggressività. Kostyuk parte favorita, forte della sua solidità da fondo campo. Li punterà sulla sua capacità di variare il gioco e sull'efficacia in risposta. La terra rossa indoor potrebbe livellare i valori, premiando l'adattabilità e l'incisività nei momenti cruciali, come dimostrato da entrambe nel turno precedente. La gestione delle palle break sarà probabilmente l'ago della bilancia in un match che promette intensità.