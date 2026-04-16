Il torneo WTA 250 di Rouen ha delineato il quadro dei suoi quarti di finale, con le brillanti prestazioni dell'ucraina Marta Kostyuk e della britannica Katie Boulter che le hanno proiettate al turno successivo. La competizione ha però riservato una giornata amara per il pubblico di casa, con l'eliminazione di tutte le tenniste francesi già al primo turno, una vera e propria "maledizione" per le padrone di casa.

La testa di serie numero uno, Marta Kostyuk, ha dimostrato grande resilienza e capacità di rimonta. Dopo aver ceduto il primo set contro l'americana Caty McNally, l'ucraina ha saputo imporsi con determinazione, chiudendo l'incontro con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1.

Questa vittoria conferma la sua eccellente forma sulla terra battuta di Rouen, già evidente nel primo turno dove aveva sconfitto Diane Parry in soli settantasette minuti, dominando con cinque break su sei opportunità e vincendo il 53,7% dei punti al servizio dell'avversaria. Ora, Kostyuk si prepara ad affrontare un'altra sfida impegnativa nei quarti di finale contro la statunitense Ann Li, quinta favorita del seeding, che ha conquistato il suo posto superando l'uzbeka Kamilla Rakhimova per 4-6, 6-2, 6-3.

Le affermazioni di Boulter e la delusione francese

Anche la britannica Katie Boulter ha saputo imporsi in un match combattuto e prolungato. Ha superato la romena Jaqueline Cristian, terza testa di serie del torneo, in una vera e propria battaglia durata oltre due ore e mezza.

Il risultato finale di 7-6, 4-6, 6-1 testimonia l'intensità dell'incontro e la tenacia di Boulter, che si è guadagnata un posto tra le migliori otto del torneo.

Parallelamente ai successi delle favorite, la giornata è stata caratterizzata dalla profonda delusione per le giocatrici di casa. Il pubblico francese ha visto sfumare tutte le sue speranze già al primo turno, in una serie di eliminazioni che hanno segnato l'uscita di scena di diverse atlete. Harmony Tan è stata sconfitta dall'ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-0. Elsa Jacquemot ha ceduto il passo alla tedesca Tatjana Maria, che si è imposta per 6-4, 6-3. Anche Fiona Ferro ha dovuto arrendersi alla rumena Sorana Cîrstea, seconda testa di serie, in un match estenuante terminato 6-3, 6-7, 7-6 dopo ben due ore e trenta minuti di gioco.

A completare il quadro delle eliminazioni francesi, Lilli Tagger è stata superata dall'ucraina Oleksandra Oliynykova con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Prospettive e il cammino verso la finale

Il tabellone del WTA 250 di Rouen si fa dunque sempre più selettivo, con le atlete più in forma che avanzano verso le fasi cruciali. Marta Kostyuk e Katie Boulter si confermano tra le principali protagoniste, pronte ad affrontare avversarie di alto livello nei prossimi incontri. Mentre Kostyuk è attesa dalla sfida contro Ann Li, Boulter attende di conoscere l'esito del suo prossimo incontro per definire la sua avversaria. Le speranze francesi, invece, si sono spente prematuramente, lasciando un'atmosfera di amarezza tra il pubblico di casa e confermando una giornata difficile per il tennis transalpino nel torneo.