La NTT IndyCar Series si prepara a riaccendere i motori sul suggestivo circuito cittadino di Long Beach, in California. L'attenzione è tutta puntata su due nomi in particolare: Alex Palou e Kyle Kirkwood, considerati i protagonisti attesi di questa ripartenza. Il campionato, dopo una breve pausa, si appresta a vivere un appuntamento cruciale, il Gran Premio di Long Beach, che farà da preludio al lungo e intenso mese di maggio, culminante con la leggendaria 500 Miglia di Indianapolis.

Il Circuito di Long Beach: Storia e Caratteristiche

Il tracciato di Long Beach, che si estende per 1,968 miglia (circa 3,167 km), è noto per le sue undici impegnative curve.

Tra queste spiccano la celebre “rotonda” e l'ultimo tornantino, che precede il rettilineo di partenza e arrivo. Questa pista iconica torna a ospitare la IndyCar dopo l'interruzione stagionale, richiamando alla mente le imprese dei suoi vincitori più recenti. Tra questi figurano Josef Newgarden (2022), Kyle Kirkwood (vincitore nel 2023 e 2025), Scott Dixon (2015–2024), Will Power (2008–2012) e Alexander Rossi (2018–2019).

Il Duello al Vertice: Palou vs. Kirkwood

Il principale favorito per la vittoria è Alex Palou, attuale leader della classifica generale del campionato. Il pilota catalano, al volante della vettura #10 del team Chip Ganassi Racing, ha già dimostrato la sua superiorità in questa stagione, conquistando due importanti vittorie a St.

Petersburg e al Barber Motorsport Park. La sua costanza e la sua abilità lo rendono il pilota da battere.

Dall'altra parte, Kyle Kirkwood, portacolori di Andretti Global, si presenta a Long Beach come il campione in carica dell'ultima edizione del Gran Premio. La sua vittoria, ottenuta proprio su questa pista contro Palou con una prestazione convincente, lo rende uno dei principali osservati speciali e un serio contendente per il successo nella gara californiana.

La Sfida del 2025: Kirkwood Rompe il Dominio di Palou

L'edizione del Gran Premio di Long Beach del 2025 è stata teatro di un'emozionante battaglia che ha visto Kyle Kirkwood interrompere la striscia vincente di Alex Palou. Partendo dalla pole position, Kirkwood ha gestito la gara con grande efficacia, mantenendo un ritmo inattaccabile.

Nonostante i tentativi di reazione, Palou ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Quella vittoria ha segnato il terzo successo in carriera per Kirkwood e il suo secondo trionfo sul circuito di Long Beach, consolidando la sua posizione come principale antagonista di Palou nella lotta per la classifica generale.

Un dettaglio significativo di quella gara fu che tutti i ventisette piloti tagliarono il traguardo senza alcuna neutralizzazione. Da segnalare, invece, i problemi alle cinture di sicurezza che costrinsero Josef Newgarden a chiudere la corsa all'ultimo posto.