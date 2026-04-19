La squadra italiana di sciabola maschile ha concluso il Trofeo Luxardo di Padova, tappa di Coppa del Mondo, senza riuscire a raggiungere le posizioni di vertice. Il team azzurro, composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Cosimo Bertini, ha chiuso la competizione all’ottavo posto dopo una serie di incontri intensi.

Gli azzurri avevano iniziato la giornata con una promettente vittoria agli ottavi di finale, superando il Canada con un netto 45-33. Tuttavia, la corsa verso il podio si è interrotta ai quarti di finale, dove la formazione italiana non è riuscita a contenere la determinazione della Romania, che si è imposta per 45-38.

Dirottata nel tabellone dei piazzamenti, la squadra tricolore ha poi ceduto il passo alla Francia e alla Georgia, arrendendosi in entrambe le occasioni con il punteggio di 45-41.

Il Trionfo della Corea del Sud e il Podio Internazionale

La gara a squadre del Trofeo Luxardo ha visto il netto trionfo della Corea del Sud, che in una finale combattutissima ha superato la squadra neutrale russa per una sola stoccata, dimostrando grande tenacia. L’Ungheria ha completato il podio, conquistando il terzo posto. Il Trofeo Luxardo, giunto alla sua 67ª edizione, si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale di sciabola maschile, attirando i migliori atleti del panorama mondiale.

Il Contesto del Trofeo Luxardo e la Presenza Azzurra

Quest’anno la competizione si è svolta per la prima volta alla Fiera di Padova, una nuova sede resasi necessaria dopo l’indisponibilità della storica Kione Arena. L’Italia, in quanto campione del mondo in carica e nazione ospitante, ha schierato un contingente significativo di venti atleti nella prova individuale. Di questi, dodici sciabolatori hanno raggiunto il tabellone principale: Luca Curatoli è entrato di diritto grazie al suo ranking, mentre altri undici hanno superato la fase a eliminazione diretta, confermando la profondità del movimento azzurro. Andrea Sirena, consigliere della Federazione Italiana Scherma, ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo “una delle tradizioni più prestigiose e longeve del nostro sport in Italia e nel mondo, un simbolo di passione, eleganza e rispetto di valori, nonché una tappa di riferimento per la sciabola maschile, con protagonisti alcuni dei più grandi schermidori del panorama internazionale”.

Il prossimo appuntamento per la sciabola maschile è fissato con il Grand Prix di Seoul, in programma dal 1 al 3 maggio, dove la squadra italiana cercherà il riscatto dopo una prova di squadra che, pur combattuta, non ha portato i risultati sperati in termini di piazzamento finale.