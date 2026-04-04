Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo ha messo a segno una determinante rimonta contro il Cagliari, aggiudicandosi la vittoria per 2-1 in uno degli anticipi della trentunesima giornata di Serie A. L'incontro, ricco di colpi di scena, ha visto i padroni di casa superare l'iniziale svantaggio, conquistando tre punti fondamentali per la loro corsa alla salvezza. Il Cagliari era passato in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Esposito. Tuttavia, nella ripresa, la reazione del Sassuolo è stata veemente: Garcia ha siglato il gol del pareggio con un tiro potente dalla distanza, e successivamente Pinamonti ha firmato il sorpasso decisivo, consentendo ai neroverdi di superare la soglia dei quaranta punti in classifica, un traguardo che infonde maggiore serenità in vista del finale di campionato.

Dettagli della partita e momenti chiave

La sfida ha preso il via con un Cagliari particolarmente aggressivo e determinato, che ha sfiorato il gol in più occasioni già nei primi minuti di gioco, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. La perseveranza dei sardi è stata premiata al trentesimo minuto, quando un calcio di rigore, assegnato per un'infrazione in area, è stato trasformato con precisione da Esposito, portando il Cagliari in vantaggio. La prima frazione di gioco si è così conclusa con gli ospiti avanti di un gol. Il secondo tempo ha visto un Sassuolo trasformato, sceso in campo con rinnovata energia e determinazione. Al cinquantesimo minuto, Garcia ha concretizzato la spinta offensiva dei neroverdi, trovando il gol del pareggio con una conclusione potente e angolata dalla distanza, che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Il momento culminante della partita è arrivato al settantottesimo minuto: Pinamonti, con una sapiente girata di destro, ha insaccato il pallone in rete, siglando il gol decisivo che ha completato la rimonta e ha portato il Sassuolo in vantaggio per 2-1. Questa rete ha non solo ribaltato il risultato, ma ha anche proiettato i neroverdi oltre quella che viene considerata la soglia virtuale della salvezza, un obiettivo cruciale per la permanenza in Serie A.

Implicazioni per la classifica e il futuro

Con questa preziosa vittoria, il Sassuolo non solo consolida la propria posizione in classifica, ma la migliora significativamente, superando i quaranta punti e avvicinandosi alla matematica certezza della salvezza con una maggiore serenità.

Questo risultato rappresenta un'iniezione di fiducia per la squadra e per l'ambiente, proiettando i neroverdi verso un finale di stagione più tranquillo. Per il Cagliari, invece, la situazione si complica ulteriormente. La sconfitta subita al Mapei Stadium è la quarta consecutiva per la formazione sarda, che rimane ferma a trenta punti in classifica. Questo stallo la mantiene pericolosamente vicina alla zona retrocessione, rendendo il cammino verso la permanenza in Serie A sempre più arduo e impegnativo. La squadra dovrà ora affrontare le prossime giornate con la massima concentrazione per invertire la rotta e cercare di evitare la caduta nelle categorie inferiori.