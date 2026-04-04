Massimiliano Allegri ha chiarito la sua posizione sul futuro, esprimendo un forte desiderio di permanenza al Milan. Parlando oggi a Milano, alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico rossonero ha dichiarato: “Io al Milan sto bene e spero di restare a lungo”. Ha inoltre escluso categoricamente l'ipotesi di assumere il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, sottolineando di non averla mai presa in considerazione. Allegri ha enfatizzato che la questione della Nazionale non riguarda la singola figura del ct o del presidente, ma piuttosto una più ampia programmazione del sistema calcistico.

La partita chiave contro il Napoli

La prossima partita contro il Napoli è stata definita da Allegri un "turno che potrebbe essere decisivo" per le sorti della stagione. Nonostante manchino ancora sette partite e ventuno punti in palio, il tecnico ha evidenziato l'importanza cruciale di questo incontro. Con l'inizio del "rush finale", Allegri ha invitato la sua squadra a mantenere la calma e a procedere "un passo alla volta". Ha descritto questo periodo come "il momento più bello e importante" della stagione, avvicinandosi al traguardo principale: la qualificazione alla Champions League. L'obiettivo immediato è concentrarsi sulla partita di lunedì.

Le condizioni della squadra e il sostegno dei tifosi

Allegri ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni fisiche della sua squadra, in particolare per il reparto offensivo. Un "vantaggio" è che "davanti, in attacco, stanno tutti bene". Leao "sta molto meglio" e si è allenato regolarmente. Anche Pulisic è rientrato in ottima forma, mentre Gimenez mostra grande entusiasmo. Sulla possibile partenza di Leao dal primo minuto, il tecnico ha mantenuto la cautela: "Vediamo domani". Ha poi sottolineato l'esigenza di avere in campo "gente lucida di testa e grande tecnica". Fondamentale è anche il supporto dei tifosi, definito "un'iniezione di fiducia". L'atmosfera positiva è stata apprezzata, con l'auspicio che la "bella giornata" si trasformi in una "bella serata" durante la partita di lunedì.

Il rifiuto della Nazionale e il focus sul Milan

In linea con le sue dichiarazioni iniziali, Massimiliano Allegri ha ribadito di non aver mai preso in considerazione l'opportunità di diventare commissario tecnico della Nazionale. La sua priorità resta il Milan e il suo progetto a lungo termine. Il tecnico ha chiarito che la questione della Nazionale non può essere ridotta a una singola scelta individuale, ma va inquadrata in una più ampia "programmazione del sistema calcio" italiano. Questa visione sottolinea la sua preferenza per un impegno quotidiano e continuativo con un club, con la sua concentrazione interamente rivolta agli obiettivi rossoneri.