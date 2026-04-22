Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli, ha spiegato il suo percorso di cambiamento e le future ambizioni. Il ventiseienne napoletano, dopo un anno complesso, si è trasferito a Roma scegliendo Giorgio Frinolli come nuovo allenatore, dopo quindici anni con lo stesso tecnico. "Cercavo nuovi stimoli", ha dichiarato, per rinnovare motivazione e affrontare nuove sfide.

Il passaggio a Roma è una svolta, favorito dal confronto con un gruppo di atleti di alto livello e dalla guida di Frinolli, che allena uno specialista di distanza più lunga.

"A Roma ho visto un gruppo con tanti stimoli. Dosso e Simonelli sono straordinari", ha spiegato Sibilio, evidenziando l'importanza del nuovo ambiente.

Sfide e obiettivi stagionali

Sibilio ha ripercorso le difficoltà recenti, inclusa la delusione per i Mondiali di Tokyo e infortuni che gli hanno precluso appuntamenti. "Tanta frustrazione per il 2022 e l’infortunio al retto femorale", ha raccontato. Il ricordo di Roma resta positivo, malgrado una stagione che lo ha visto scarico a Parigi.

Per la nuova stagione, l'obiettivo principale sono gli Europei, con un approccio sereno e un carico di lavoro mirato alla qualità. "Il focus è per gli Europei. Stiamo pian piano cercando la forma per iniziare ad esordire", ha spiegato.

Le prime gare saranno decisive.

La staffetta 4x400: medaglia europea

La staffetta 4x400 è un capitolo importante. Sibilio sottolinea la forza del gruppo italiano e la possibilità di una medaglia agli Europei. "L’Italia ha un grande gruppo di quattrocentisti. Meritiamo di portare una medaglia nella 4x400", ha affermato, fiducioso nel team.

Sibilio ha descritto l'ambientamento a Roma e il forte legame con Napoli, dove torna spesso per famiglia. Ha ringraziato le Fiamme Gialle per il sostegno. Il sogno è gareggiare al massimo agli Europei, confrontandosi con Karsten Warholm e difendendo l'argento.

Aspetti tecnici dei 400 ostacoli

In un podcast, Sibilio ha approfondito temi tecnici sulla preparazione dei 400 ostacoli: ritmica della corsa, allenamento e programmazione. Ha menzionato la reintroduzione dei 300 metri ostacoli, sottolineando la cura dei dettagli per la stagione.