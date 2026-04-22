L'avventura di Lorenzo Sonego all'ATP Madrid 2026, prestigioso Masters 1000 su terra rossa spagnola, inizia oggi. Il tennista italiano affronta il serbo Dusan Lajovic nel primo turno. L'incontro è il terzo match sul Campo 6 della Caja Magica, con inizio non prima delle 11:00. La giornata madrilena vede numerosi italiani impegnati, con Sonego atteso da un esordio impegnativo contro un avversario esperto.

Il programma del Campo 6

Il calendario del Campo 6 si apre con Jenson Brooksby contro Emilio Nava, seguito da Damir Dzumhur contro Mattia Bellucci.

Successivamente, sarà la volta di Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. A chiudere la sessione, il giovane italiano Federico Cinà, wild card, sfiderà il danese Elmer Møller.

Sonego-Lajovic: diretta tv e streaming

La partita tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix. Per lo streaming, l'incontro sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV per gli abbonati. È prevista anche una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale, garantendo la possibilità di seguire l'esordio di Sonego nel torneo madrileno.

Gli italiani in campo a Madrid

La giornata del 22 aprile alla Caja Magica sarà intensa per il tennis italiano. Oltre a Lorenzo Sonego, nel tabellone maschile figurano Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà.

Nel femminile, l'Italia schiera Elisabetta Cocciaretto. Il torneo, iniziato il 21 aprile con il tabellone femminile, proseguirà fino al 3 maggio. Copertura completa garantita da Sky Sport e NOW. Gli incontri maschili sono su Tennis TV; le sfide femminili su SuperTennis HD e piattaforme digitali. È uno degli appuntamenti più significativi della stagione sulla terra rossa europea.