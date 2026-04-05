Jannik Sinner, il numero due del mondo, ha fatto il suo esordio oggi nel prestigioso torneo di Montecarlo, scendendo in campo nel tabellone di doppio. Al suo fianco, il tennista belga Zizou Bergs. Il duo italo-belga affronta la coppia formata da Tomas Machac e Casper Ruud in un incontro che apre il programma sul campo centrale alle ore 11. La decisione di Sinner di partecipare anche alla competizione di doppio non è affatto casuale, ma risponde a precise e mirate esigenze tecniche e di preparazione in vista dei prossimi impegni.

Dopo un mese particolarmente intenso trascorso sui campi in cemento americani, un periodo culminato con la conquista dello storico 'Sunshine Double' – un traguardo raggiunto senza perdere nemmeno un set – Sinner ha scelto di sfruttare la dinamica del doppio per accelerare il proprio adattamento alla terra battuta.

La sua presenza nel tabellone di doppio rappresenta, infatti, un’opportunità strategica per ottenere feedback utili e immediati, fondamentali in vista del suo atteso esordio nel singolare, previsto per martedì 7 aprile, salvo eventuali imprevisti.

Le motivazioni di Sinner: "Il doppio è un divertimento, però mi serve per abituarmi più in fretta"

Durante il consueto Media-Day, Sinner ha chiarito con estrema trasparenza le ragioni alla base della sua scelta: "Il doppio è un divertimento, però mi serve per abituarmi più in fretta alla superficie e magari a provare qualcosa di nuovo che potrà servirmi anche in singolare". L’obiettivo dichiarato è quindi quello di sfruttare ogni singola occasione utile per migliorare la propria condizione sulla terra battuta e per testare nuove soluzioni tecniche che potrebbero rivelarsi estremamente preziose anche nel tabellone principale del singolare.

Il match contro Machac e Ruud assume, inoltre, un significato particolare, trattandosi di un confronto diretto tra specialisti del singolare. Questo elemento aggiunge ulteriore interesse alla sfida e offre a Sinner preziosi spunti di crescita e analisi in vista dei suoi prossimi e importanti impegni agonistici.

Sinner e Bergs: la coppia inedita a Montecarlo

Quella di Montecarlo segna la seconda apparizione stagionale di Sinner in un tabellone di doppio. La precedente partecipazione risale a Indian Wells, dove aveva giocato in coppia con Reilly Opelka, concludendo l'esperienza con una sconfitta al primo turno. La scelta di scendere in campo con Zizou Bergs, il ventiquattrenne tennista belga, si inserisce pienamente in una strategia di crescita e adattamento mirata.

Questo torneo, infatti, vede la presenza di numerosi protagonisti del circuito singolare impegnati anche nelle sfide di doppio, a conferma dell'importanza attribuita a questa disciplina.

La partecipazione di Jannik Sinner al doppio a Montecarlo conferma inequivocabilmente la volontà dell’azzurro di curare ogni minimo dettaglio della preparazione. L'obiettivo è sfruttare ogni singola occasione disponibile per affinare ulteriormente il proprio gioco sulla terra battuta e presentarsi al meglio, nella forma fisica e mentale più ottimale, agli appuntamenti più importanti della stagione tennistica.