Con una motivazione speciale e l'eco dei recenti trionfi a Indian Wells e Miami ancora viva, Jannik Sinner ha inaugurato la sua stagione sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo. L'obiettivo dichiarato del tennista italiano è chiaro e ambizioso: il Roland Garros, il solo torneo del Grande Slam che ancora gli manca, si preannuncia come l'appuntamento più importante del suo 2026. Dopo aver raggiunto la finale a Parigi nella scorsa stagione, perdendo contro Carlos Alcaraz, Sinner sente forte il desiderio di "chiudere il cerchio" su questa superficie, un traguardo che finora gli è sfuggito.

Durante il Media Day di Montecarlo, Sinner ha condiviso apertamente le sue prospettive e le sfide che lo attendono. "L'obiettivo a Montecarlo è di giocare quante più partite possibili", ha affermato, sottolineando l'importanza di accumulare esperienza sul rosso. Ha poi aggiunto una riflessione sulla corsa al vertice del ranking: "Il numero uno non dipende da un solo torneo. Il Roland Garros, che non ho mai vinto, sarà probabilmente per me il torneo più importante dell'anno, seguito da Wimbledon." Questa dichiarazione evidenzia la sua visione strategica e la consapevolezza che il successo è frutto di un percorso costante.

Il campione altoatesino ha anche approfondito le peculiarità della terra rossa, una superficie che impone adattamenti significativi al suo gioco.

"Sulla terra cambia tutto: i movimenti, gli angoli, il servizio, che è andato molto bene in America, ma su questa superficie è differente", ha spiegato. Nonostante non la consideri la sua superficie migliore, Sinner si approccia a questa fase della stagione con grande curiosità e determinazione, pronto a mettersi alla prova. Ha concluso con una nota di fiducia: "Sono però soddisfatto della posizione in cui mi trovo."

La sfida della terra rossa e il desiderio di riscatto

La terra rossa, con le sue dinamiche uniche, rappresenta una vera e propria sfida per Jannik Sinner. Richiede una padronanza diversa dei movimenti, un'attenzione particolare agli angoli di gioco e un adattamento del servizio, elementi che il tennista italiano sta affinando.

L'esperienza di Montecarlo servirà proprio a testare il suo livello e a consolidare le strategie per i prossimi impegni. Il ricordo della finale persa a Parigi contro Alcaraz, dove non riuscì a concretizzare ben tre match point nel quarto set, alimenta ulteriormente il suo desiderio di riscatto e di conquistare quel titolo del Grande Slam che rappresenta un obiettivo primario.

La corsa al vertice mondiale e gli appuntamenti chiave del 2026

Il percorso di Jannik Sinner verso la vetta del tennis mondiale è un cammino che richiede costanza e una visione d'insieme. La sua affermazione che "il numero uno non dipende da un solo torneo, ma da tanti appuntamenti decisivi" sottolinea una maturità strategica.

La stagione 2026 si prospetta ricca di sfide e opportunità, con il Roland Garros e Wimbledon a fungere da tappe fondamentali per le sue ambizioni. Sinner, pur soddisfatto della sua attuale posizione nel ranking, è proiettato a sfruttare ogni occasione per perfezionare il suo gioco sulla terra rossa e, in definitiva, realizzare il sogno di sollevare il trofeo a Parigi, consolidando la sua ascesa nel panorama tennistico internazionale.