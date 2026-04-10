L'atleta Sofia Goggia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso la Luiss di Roma, coronando un percorso accademico di rilievo. La sua tesi ha esplorato il tema della propaganda e del soft power nella storia delle Olimpiadi, analizzando il fenomeno dall'antica Grecia fino all'edizione di Milano Cortina 2026. L'importante annuncio è stato fatto a Milano, durante la cerimonia conclusiva del truck per la prevenzione “Io prevengo”.

Goggia ha condiviso i dettagli del suo percorso, affermando: “A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare il voto, a giugno ci sarà il graduation day e poi festeggerò”.

Questo traguardo sottolinea la sua straordinaria capacità di conciliare l'attività agonistica di alto livello con un impegnativo percorso di studi universitari.

La ricerca accademica di Goggia è articolata in tre sezioni principali. La prima parte offre una panoramica storica, distinguendo tra le Olimpiadi antiche e quelle moderne e tracciandone l'evoluzione nel tempo, con un'attenzione particolare all'influenza della propaganda in eventi storici come i Giochi di Berlino del 1936. Il secondo capitolo è dedicato all'analisi approfondita dei concetti di propaganda e soft power, mentre il terzo capitolo si conclude con una riflessione “molto soft” sull'imminente evento di Milano Cortina 2026. L'atleta ha anche scherzato con i presenti, promettendo: “Vi darò la tesi così la leggerete”.

Un successo accademico per l'atleta Sofia Goggia

Il conseguimento della laurea rappresenta un momento di grande significato per Sofia Goggia, che ha dimostrato come sia possibile perseguire l'eccellenza sia nello sport che negli studi. Questo risultato evidenzia la sua dedizione e la sua determinazione nel portare a termine obiettivi ambiziosi su più fronti.

Il modello della dual career: sport e studio

Il percorso intrapreso da Sofia Goggia è un esempio lampante del modello della “dual career”, un approccio promosso attivamente dalla Luiss Sport Academy. Questo modello è progettato per supportare gli atleti che si dedicano con pari impegno sia alla carriera sportiva sia a quella accademica. Già in precedenza, Goggia era stata riconosciuta come “Luiss Top Athlete”, essendo iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze Politiche.

La sua esperienza incarna perfettamente l'ideale di come l'eccellenza sportiva e un solido impegno accademico possano procedere di pari passo, ispirando altri giovani atleti.

In un'intervista precedente, Goggia aveva rivelato di aver sostenuto l'ultimo esame prima della tesi in primavera, descrivendo lo studio come una sfida parallela a quella sportiva. Con la sua consueta grinta, aveva dichiarato: “Penso già al dopo, dagli sci allo studio amo le sfide”. Questa affermazione rafforza l'immagine di un'atleta che non teme di affrontare nuove prove, sia sulle piste che sui banchi universitari.