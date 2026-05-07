Matteo Berrettini ha commentato con amarezza la sconfitta al primo turno degli Internazionali d'Italia, parlando in conferenza stampa al termine del match. "Le sensazioni ora sono quelle di tristezza e delusione, ma è giusto così. È giusto per un paio di sere andare a dormire con i pensieri, altrimenti vorrebbe dire che non mi interessere più nulla e non è così".

Il tennista azzurro ha sottolineato le difficoltà legate all’esordio nel torneo romano: "Sappiamo che la prima gara di un torneo è sempre difficile, soprattutto qui a Roma dove si nascondono tante insidie - ha aggiunto -.

Il rammarico è non essermi riuscito a godere l'atmosfera, ma non mi colpevolizzo. E stata solo una brutta giornata".

Berrettini ha poi analizzato la propria prestazione, spiegando come le emozioni abbiano inciso sul rendimento in campo: "Oggi non sono riuscito a gestire emozioni, insidie e il mio avversario. Il livello del tennis ne ha risentito, peccato perché in riscaldamento e in allenamento mi ero sentito bene".

Infine, guardando ai prossimi impegni stagionali, il romano ha preferito non sbilanciarsi: "Pensare ai prossimi tornei ora è difficile, adesso è giusto stare nella tristezza e nel dispiacere di quello che è successo. Va fatta chiarezza e capire quale sarà il mio programma per poi ripartire".

L'analisi del match e il ranking ATP

L'eliminazione di Matteo Berrettini, attuale numero 100 del ranking ATP, è avvenuta per mano dell'australiano Alexei Popyrin. La partita si è conclusa con il punteggio di 6‑2, 6‑3 in favore di Popyrin, dopo un'ora e 29 minuti di gioco. L'australiano ha dimostrato una netta superiorità, dominando sia con il servizio che in risposta e concedendo a Berrettini una sola palla break durante l'intero incontro. Le difficoltà del tennista romano si sono manifestate in particolare nel rovescio, un aspetto che Popyrin ha saputo sfruttare efficacemente per costruire il suo vantaggio.

La sconfitta ha interrotto bruscamente il percorso di Berrettini nel torneo di casa, un evento sempre molto atteso dai tifosi italiani e dallo stesso giocatore.

L'esito netto dell'incontro ha lasciato un segno di delusione, ma le parole del tennista suggeriscono una volontà di analizzare l'accaduto e di prepararsi con impegno per le sfide future, con l'obiettivo di ritrovare la migliore condizione e risalire nel ranking mondiale.