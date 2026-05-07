La tennista italiana Noemi Basiletti ha conquistato l'accesso al secondo turno degli Internazionali d’Italia, superando l'australiana Ajla Tomljanovic in due set (7-5, 6-4). L'incontro a Roma era stato interrotto per pioggia con Basiletti in vantaggio 5-3 nel primo set.

Questa vittoria è significativa per l'atleta, che ha saputo gestire la pressione di un match sospeso in condizioni difficili.

La solida prestazione dopo lo stop

Il match tra Basiletti e Tomljanovic era stato interrotto per maltempo. Al ritorno in campo, Noemi Basiletti ha confermato la sua solidità mentale, imponendosi nel primo set per 7-5 e mantenendo un buon livello di gioco nel secondo parziale, chiuso 6-4, assicurandosi il passaggio del turno.

La sua capacità di mantenere la concentrazione dopo la pausa si è rivelata decisiva. Basiletti ha capitalizzato le opportunità, senza concedere spiragli per rimonte e dimostrando notevole maturità agonistica.

Prossima sfida contro Elina Svitolina

Al secondo turno, Noemi Basiletti affronterà l'ucraina Elina Svitolina, numero dieci della classifica WTA. Svitolina, una delle principali teste di serie del torneo romano, rappresenta una sfida di grande rilievo per la tennista italiana.

Per Basiletti, sarà un'occasione per confrontarsi con una delle giocatrici più esperte e competitive del circuito. Gli Internazionali d’Italia a Roma, evento WTA1000, attraggono le migliori atlete mondiali (Sabalenka, Rybakina, Gauff e Swiatek). L'attenzione degli appassionati di tennis è alta, anche per le condizioni di gioco, spesso influenzate dal clima capitolino.