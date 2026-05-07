Un'eliminazione inattesa e amara ha segnato la giornata di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia, dove il tennista romano ha salutato il torneo già al primo turno. L'incontro lo ha visto soccombere in due set netti contro l'australiano Alexei Popyrin, con il punteggio finale di 6‑2, 6‑3. Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per Berrettini e per i suoi sostenitori, che speravano in un percorso più lungo nel prestigioso appuntamento sulla terra rossa di casa.

Il match, disputato sul campo principale, ha mostrato un Matteo Berrettini in difficoltà fin dalle prime fasi, incapace di esprimere il suo miglior tennis e di trovare le contromisure efficaci contro un avversario determinato.

Popyrin, dal canto suo, ha giocato una partita quasi perfetta, caratterizzata da grande solidità e precisione. La sua performance gli ha permesso di dominare lo scambio e di avanzare meritatamente al secondo turno della competizione. Qui, l'australiano si preparerà ad affrontare il tennista ceco Jakub Mensik, in un altro match che promette scintille.

La cronaca dettagliata dell'incontro

L'andamento del match ha visto Alexei Popyrin prendere subito il sopravvento. Nel primo set, Berrettini ha faticato enormemente a mantenere i propri turni di servizio, cedendone uno cruciale che ha spianato la strada all'australiano. Popyrin ha sfruttato ogni occasione, chiudendo la frazione con un perentorio 6‑2 in breve tempo, senza lasciare scampo al romano.

La situazione non è migliorata nel secondo parziale, dove, nonostante gli sforzi di Berrettini di rientrare in partita e di trovare maggiore consistenza, Popyrin ha continuato a imporre il suo gioco. Con un altro break e un controllo costante degli scambi, l'australiano si è aggiudicato il set per 6‑3, mettendo fine all'incontro in poco più di un'ora di gioco effettivo sul campo.

Le statistiche e l'osservazione diretta del match hanno evidenziato come le maggiori lacune per il tennista italiano si siano riscontrate nel suo servizio, che non ha avuto la consueta efficacia, e nella risposta, dove la pressione esercitata da Popyrin si è rivelata insostenibile. L'australiano, al contrario, ha dimostrato una notevole concretezza e una precisione invidiabile in ogni fase del gioco, capitalizzando al meglio le opportunità create e mantenendo un'alta percentuale di punti vinti sia al servizio che in risposta.

La sua superiorità tecnica e tattica è stata palpabile per tutta la durata dell'incontro, che si è protratto per circa un'ora e mezza complessiva, confermando la sua netta affermazione sulla terra battuta degli Internazionali.

Per Alexei Popyrin, questa vittoria non è solo un passaggio di turno, ma un'importante iniezione di fiducia in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Il suo percorso agli Internazionali d’Italia prosegue con l'obiettivo di superare anche il prossimo ostacolo, Jakub Mensik. Per Matteo Berrettini, invece, l'eliminazione al primo turno rappresenta un momento di riflessione e la necessità di analizzare le cause di una prestazione al di sotto delle sue aspettative e del suo potenziale, in vista dei prossimi impegni stagionali.