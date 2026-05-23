Sabato 23 maggio, alle ore 18, il Bologna e l'Inter scenderanno in campo per l'ultima giornata della Serie A 2025-26. La sfida conclusiva della stagione calcistica vedrà i rossoblù ospitare i nerazzurri in un clima di incertezza, soprattutto per quanto riguarda il futuro di due figure chiave del club emiliano: Italiano e Orsolini.

Il palcoscenico dell'ultima sfida

L'atteso incontro si terrà presso lo storico stadio Renato Dall'Ara, dove il Bologna accoglierà l'Inter per l'epilogo del campionato. Il fischio d'inizio è confermato per le ore 18 di sabato 23 maggio, un appuntamento che segna la chiusura di una stagione intensa e ricca di momenti significativi per entrambe le formazioni.

I tifosi si preparano a vivere un'ultima emozione prima della pausa estiva.

Il futuro incerto del Bologna

La squadra di casa si appresta ad affrontare questa partita con numerosi interrogativi sul proprio assetto per la prossima annata sportiva. In particolare, la permanenza di due elementi di spicco, il tecnico Italiano e il giocatore Orsolini, è ancora oggetto di discussione e non è stata definita. Questa situazione di incertezza riguardo al loro futuro all'interno del club sta alimentando un'atmosfera di dubbio e attesa, che accompagnerà il Bologna in campo per l'ultimo impegno stagionale, rendendo l'incontro ancora più significativo.

Dettagli sulla trasmissione e il contesto stagionale

La partita sarà disponibile in diretta esclusiva per tutti gli abbonati su DAZN.

Gli appassionati potranno seguire l'evento comodamente da casa, utilizzando l'applicazione dedicata, accessibile su diverse piattaforme, tra cui le smart TV, il sistema Sky Q e i principali dispositivi mobili. Il calcio d'inizio, come precedentemente indicato, è fissato per le ore 18, direttamente dallo stadio Dall'Ara di Bologna.

Questa sfida finale rappresenta il sipario su una stagione che ha visto l'Inter celebrare un trionfo di prestigio, conquistando il double. Per il Bologna, invece, la conclusione del campionato porta con sé importanti questioni aperte relative al proprio futuro tecnico e dirigenziale. Dopo l'ultima gara, il club emiliano sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per delineare la sua strategia e la composizione della squadra in vista della prossima stagione, chiudendo un ciclo e guardando ai nuovi orizzonti.