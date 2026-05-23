La Lazio affronta il Pisa questa sera, sabato 23 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma. Con calcio d’inizio alle ore 20.45, l'incontro segna la conclusione del campionato di Serie A per i biancocelesti e, soprattutto, l'addio di Maurizio Sarri dalla guida tecnica. Un clima di marcate polemiche e uno stadio quasi deserto fanno da cornice a questo congedo, evidenziando le tensioni della sua gestione.

L'addio di Sarri: tra polemiche e un futuro all'Atalanta

Il tecnico Maurizio Sarri saluta la Lazio in un contesto di forti dissapori, chiudendo la sua esperienza con la squadra capitolina nell'ultima giornata di campionato.

Lo Stadio Olimpico si presenta semivuoto, un'immagine eloquente del malcontento e delle discussioni che hanno accompagnato il suo congedo. Le voci di mercato lo vedono all'Atalanta, chiudendo un capitolo importante per i biancocelesti.

Lazio-Pisa: dettagli e copertura televisiva

La partita si disputerà questa sera, sabato 23 maggio, con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Lo scenario sarà lo Stadio Olimpico di Roma. Diretta televisiva e streaming saranno ampiamente disponibili. L'incontro sarà trasmesso su DAZN e su Sky Sport. Nello specifico, la copertura su Sky include Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, con possibilità di seguirlo in streaming tramite NOW, DAZN e Sky Go.

L'ultima giornata di Serie A: addii e assenza di obiettivi

La sfida tra Lazio e Pisa è uno dei due appuntamenti che caratterizzano la 38ª e ultima giornata di Serie A in programma oggi, sabato 23 maggio. L'altro incontro della giornata è Bologna-Inter, previsto per le ore 18.00. La partita assume un significato particolare anche per alcuni giocatori: sarà l'ultima apparizione di Pedro con la maglia biancoceleste, e per diversi elementi del Pisa. Entrambe le formazioni, infatti, arrivano a questo confronto senza obiettivi di classifica, rendendo l'incontro privo di tensioni agonistiche, più simile a una passerella finale.