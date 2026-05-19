Un importante vertice si è svolto nella sede dell'Inter a Milano, dove il tecnico Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per circa tre ore. L'incontro è stato dedicato al rinnovo del suo contratto e alla definizione delle strategie per il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Durante il confronto, la società ha proposto a Chivu un prolungamento dell'accordo fino al 2028, con una potenziale opzione fino al 2029, accompagnato da un aumento dell'ingaggio. Oltre agli aspetti contrattuali, si è discusso approfonditamente delle mosse di mercato per rafforzare la squadra.

Dettagli del Vertice e Proposte Contrattuali

L'incontro, tenutosi in Viale della Liberazione, ha visto la partecipazione di Cristian Chivu e dei vertici dirigenziali. Al centro c'è stato il rinnovo contrattuale del tecnico, fresco vincitore di scudetto e Coppa Italia. La proposta include l'estensione fino al 2028, con opzione per il 2029, e un adeguamento economico.

Ampio spazio è stato dedicato alla sessione di mercato estivo. Dirigenza e Chivu hanno delineato le strategie per la costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, valutando le esigenze tecniche.

Contesto di Successo e Visione Futura

Il vertice segue una stagione trionfale per l'Inter, culminata con la conquista di scudetto e Coppa Italia sotto la guida di Chivu.

Il rinnovo contrattuale proposto è un chiaro segnale di fiducia e la volontà di garantire continuità al progetto sportivo.

La discussione sul mercato estivo conferma l'intenzione del club di pianificare con attenzione le mosse future, bilanciando conferme e possibili innesti per mantenere la squadra competitiva ai massimi livelli.

Pianificazione e Scadenze Contrattuali

L'allenatore è arrivato in sede intorno alle ore dieci per pianificare la prossima stagione. All'ordine del giorno vi erano sia il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel giugno 2027, sia le decisioni relative alle operazioni di mercato.

Questo confronto evidenzia la determinazione dell'Inter a gestire proattivamente le scadenze contrattuali e a programmare con anticipo il futuro tecnico e sportivo della squadra, assicurando stabilità e visione a lungo termine.