Conclusa la fase dei BPER Test Match disputati tra Biella e Novara, la Nazionale femminile italiana di pallavolo si prepara a tornare in campo per un nuovo appuntamento internazionale. Le ragazze guidate dal commissario tecnico Julio Velasco riprenderanno infatti gli allenamenti al Centro Federale Pavesi di Milano, dove inizierà la sesta settimana consecutiva di preparazione. Obiettivo immediato dell’Italia sarà l’AiA AeQuilibrium Cup Women Elite, quadrangolare amichevole in programma a Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Il gruppo azzurro si è ritrovato in Lombardia lunedì, mentre la partenza verso la Liguria è prevista per giovedì.

Tra i nomi presenti spicca quello di Ekaterina Antropova, che potrebbe essere testa per la prima volta nel ruolo di schiacciatrice.

Le 15 convocate per il torneo amichevole

Per il quadrangolare di Genova il CT ha scelto un gruppo composto da atlete giovani ma già abituate a confrontarsi ad alto livello. Faranno parte del raduno Carlotta Cambi, Francesca Scola, Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Alice Tanase, Merit Adigwe, Binto Diop, Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor, Denise Meli, Linda Manfredini e Dalila Marchesini. Un elenco che conferma la volontà dello staff tecnico di proseguire nel lavoro di valutazione e crescita del gruppo, mentre restano assenti molte delle big della nazionale.

L’AeQuilibrium Cup rappresenterà infatti un passaggio importante per verificare condizione fisica, automatismi e possibili soluzioni tattiche in vista degli impegni ufficiali dell’estate.

Il programma del quadrangolare

Il torneo vedrà impegnate quattro nazionali di alto profilo internazionale: Italia, Serbia, Turchia e Polonia. Ad aprire il programma, venerdì 22 maggio alle ore 17, sarà la sfida tra Polonia e Turchia, mentre alle 21 toccherà alle azzurre affrontare la Serbia. Sabato 23 maggio la Polonia sfiderà la Serbia alle 17, seguita dal match serale tra Italia e Turchia. La manifestazione si concluderà domenica 24 maggio con Turchia-Serbia alle 17 e con Italia-Polonia alle 21. Per Velasco saranno test preziosi contro avversarie di assoluto livello internazionale, utili per dare continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane e avvicinarsi nel migliore dei modi agli appuntamenti ufficiali della stagione.