Il Derby della Mole si accende questa sera, domenica 24 maggio 2026, con Torino e Juventus pronte a scendere in campo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'incontro, ultimo atto della stagione di Serie A, promette emozioni e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre. La vigilia è stata animata dalle dichiarazioni del tecnico granata Roberto D’Aversa, la cui concentrazione è rivolta esclusivamente alla partita.

Le parole di Roberto D’Aversa alla vigilia del derby

In conferenza stampa, Roberto D’Aversa ha espresso tutta la determinazione del suo Torino in vista della stracittadina.

“Abbiamo l’opportunità di scrivere una pagina gloriosa”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza di concludere la stagione con una vittoria significativa. L'obiettivo è “mettere la ciliegina” e “cancellare tutto ciò che è successo in un’annata nata male”, trasformando le difficoltà passate in un trionfo storico. D’Aversa ha enfatizzato la possibilità di “entrare nella storia”, ricordando che “è da tanto che il Toro non vince un derby”.

Il supporto dei tifosi sarà fondamentale, con lo stadio che si preannuncia sold-out. “Avremo i tifosi allo stadio e sarà sold-out, vogliamo renderli orgogliosi di noi”, ha aggiunto D’Aversa, evidenziando come in partite di tale portata la classifica assuma un'importanza secondaria.

Il tecnico ha poi tracciato un parallelo tra le due compagini: “si affrontano una squadra che ha costruito la storia con i trofei (la Juve), l’altra ha costruito la gloria con la storia (il Toro)”.

Riguardo al suo futuro professionale, D’Aversa ha mantenuto un profilo basso, focalizzandosi unicamente sull'impegno imminente. “Non mi interessa del futuro, è importante solo il derby e non D’Aversa”, ha affermato con decisione, rimandando ogni discussione post-partita. “Di queste cose ne parleremo dopo la partita: risponderò a tutto, facciamo un terzo tempo. Adesso penso solo a vincere il derby”, ha concluso, ribadendo la sua totale dedizione alla sfida.

Probabili formazioni e analisi tattica

Per il Torino, la probabile formazione prevede un modulo 3-4-2-1.

Tra i pali ci sarà Paleari, mentre la linea difensiva sarà composta da Coco, Ismajli ed Ebosse. A centrocampo, il dinamismo sarà affidato a Pedersen, Ilkhan, Gineitis e Obrador. In attacco, Vlasic agirà alle spalle della coppia Simeone e Zapata, cercando di creare pericoli alla difesa avversaria. La squadra granata dovrà fare a meno dello squalificato Maripan e degli indisponibili Aboukhlal, Anjorin e Sazonov, oltre ai diffidati Aboukhlal e Lazaro. In panchina siederà D’Aversa.

La Juventus risponderà con un assetto tattico speculare, anch'esso un 3-4-2-1. Di Gregorio difenderà la porta, protetto da una retroguardia formata da Kalulu, Gatti e Kelly. Il centrocampo vedrà la presenza di McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso, incaricati di dettare i ritmi e supportare l'attacco.

In avanti, Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle del centravanti Vlahovic, con l'obiettivo di finalizzare le azioni offensive. I bianconeri dovranno fare a meno dello squalificato Bremer e degli indisponibili Cabal e Milik, mentre Kelly e Locatelli sono tra i diffidati. L'allenatore della Juventus sarà Spalletti, e l'incontro sarà diretto dall'arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Dove seguire il Derby della Mole: diretta TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire il Derby della Mole in diretta TV e streaming attraverso diverse piattaforme. La trasmissione sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, con opzioni di streaming su NOW. Inoltre, la partita sarà offerta in co-esclusiva su DAZN, accessibile anche tramite il canale 214 di Sky per gli abbonati al servizio satellitare. La programmazione include anche la copertura in Diretta Gol su Sky Sport 251, garantendo un'ampia visibilità dell'evento.