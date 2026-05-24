Kimi Antonelli attira attenzione in Formula 1. L'ex pilota Olivier Panis, vincitore a Monaco nel 1996, ha espresso grande stima per il talento italiano, sottolineandone il potenziale. Panis ha dichiarato: “Kimi Antonelli può diventare una leggenda al pari di Ayrton Senna o Michael Schumacher? Difficile dire di no. Quello che ha realizzato ad oggi è incredibile. A 18 o 19 anni, è molto veloce, ha grande talento, in questo momento è il migliore. Io credo che possa diventare Campione del Mondo.”

Le dichiarazioni sono giunte durante un evento per il lancio della linea di bracciali X Monaco Grand Prix Limited Edition.

Panis ha ricordato la vittoria a Montecarlo: “Quello è stato davvero un momento fantastico. Vincere a Montecarlo è qualcosa di eccezionale”, ha aggiunto l'ex pilota francese, evidenziando il valore simbolico del successo.

Antonelli: paragoni con le leggende

Panis ha tracciato un parallelo tra Kimi Antonelli e i grandi campioni della Formula 1 come Senna e Schumacher. Ha dimostrato qualità fuori dal comune; velocità e talento lo pongono tra i migliori, suggerendo grandi traguardi.

Nel suo intervento, Panis ha elogiato Max Verstappen: “Tra i piloti di oggi Max Verstappen sarebbe stato perfetto anche ai miei tempi: ogni macchina che gli danno da guidare, lui riesce a farla andare sempre veloce.” Un riconoscimento che rafforza valore e competitività delle nuove generazioni in F1.

Aspettative sul giovane talento

Il percorso di Kimi Antonelli è seguito con attenzione dagli addetti ai lavori. Voci dal paddock suggeriscono che i paragoni con le leggende del passato possano essere prematuri e rischiosi per un giovane talento. Le parole di Panis testimoniano la fiducia nelle capacità di Antonelli, considerato un potenziale protagonista delle prossime stagioni di Formula 1.