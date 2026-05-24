Alessio Milani ha firmato un memorabile bis alla 100 km del Passatore, la storica ultramaratona che ogni anno unisce Firenze a Faenza. L’atleta friulano ha tagliato il traguardo in piazza del Popolo a Faenza con un tempo eccezionale di 6 ore 47 minuti e 42 secondi, confermando il successo ottenuto nell’edizione precedente. Milani si è imposto su un percorso reso ancora più impegnativo dalle elevate temperature, con il termometro che ha raggiunto i 39 °C, dimostrando una preparazione fisica e mentale di altissimo livello.

La gara, giunta alla sua 51ª edizione, ha preso il via da piazza del Duomo a Firenze il 23 maggio 2026 alle ore 15.

Un totale di 3.348 atleti, provenienti da oltre quaranta nazioni, si sono presentati alla partenza, su un totale di 3.523 iscritti. Tra questi, ben 1.577 erano debuttanti alla celebre “Cento”, a testimonianza del continuo fascino dell'evento. Sul podio maschile, il secondo posto è stato conquistato da Enrico Bartolotti, che ha concluso la sua prova staccato di circa otto minuti dal vincitore. Il terzo gradino del podio è stato occupato dal francese Julien Nison, arrivato dieci minuti dopo Milani, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della competizione.

Trionfo femminile e nuovo record per Nikolina Sustic

In campo femminile, la croata Nikolina Sustic ha conquistato una straordinaria vittoria, tornando al successo dopo ben sette anni.

Sustic ha non solo trionfato, ma ha anche migliorato il proprio record femminile sulla distanza, chiudendo la gara in un impressionante tempo di 7 ore 28 minuti e 22 secondi. Questa performance le ha permesso di classificarsi settima assoluta, abbassando il primato femminile che deteneva dal periodo pre-pandemico e ribadendo la sua supremazia in questa disciplina. Il podio femminile è stato completato da Daniela Valgimigli, che si è classificata quattordicesima assoluta, e da Sarah Giomi dell’Atletica Castello, a conferma dell'alto livello della competizione anche tra le donne.

La manifestazione ha registrato una partecipazione internazionale significativa, con atleti da ogni parte del mondo, e ha potuto contare sul prezioso supporto di 900 volontari impegnati lungo tutto il percorso.

Dei 3.348 partenti, ben 2.894 atleti sono riusciti a raggiungere il traguardo, tra cui 537 donne, un dato che evidenzia la crescente e importante presenza femminile in questa impegnativa disciplina di resistenza.

Un'edizione tra caldo record e innovazioni tecnologiche

La 100 km del Passatore 2026 è stata indubbiamente caratterizzata da condizioni climatiche estreme, con il sole cocente e le alte temperature che hanno messo a dura prova la resistenza fisica e mentale di tutti i partecipanti. Nonostante le difficoltà, l'edizione ha segnato un importante passo avanti anche sul fronte tecnologico: per la prima volta, la gara è stata trasmessa in diretta anche dal Passo della Colla di Casaglia, un tratto storicamente privo di copertura internet.

Questa innovazione ha permesso di ampliare l'accessibilità e la visibilità dell'evento, portando la passione della "Cento" a un pubblico ancora più vasto.

Il successo di Alessio Milani, con il suo secondo trionfo consecutivo, e il nuovo record femminile stabilito da Nikolina Sustic, confermano la 100 km del Passatore come una delle ultramaratone più prestigiose e attese a livello internazionale. L'evento continua ad attrarre atleti di alto livello e appassionati da ogni angolo del globo, consolidando la sua reputazione nel panorama delle corse di resistenza.