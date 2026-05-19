Una profonda crisi scuote la Juventus e il suo tecnico, Luciano Spalletti, all'indomani della cocente sconfitta interna contro la Fiorentina. Questo risultato ha di fatto compromesso l’accesso alla prestigiosa Champions League, gettando ombre sul futuro del club bianconero. Lo stesso allenatore ha espresso un forte senso di responsabilità: "Se i giocatori non reagiscono dal punto di vista mentale il primo responsabile sono io". Un incontro cruciale con John Elkann è atteso e potrebbe segnare l'inizio di una vera e propria rivoluzione all'interno della società.

Il fallimento dell'obiettivo Champions

La stagione della Juventus, caratterizzata da una rincorsa alla zona Champions fatta di alti e bassi, sembra destinata a concludersi con il fallimento dell'obiettivo minimo stagionale. La sconfitta contro la Fiorentina ha annullato ogni speranza, rendendo vana persino una vittoria nel derby contro il Torino. La delusione è palpabile, e Spalletti, visibilmente provato, ha ribadito la propria posizione: "Se i giocatori non reagiscono dal punto di vista mentale il primo responsabile sono io", sottolineando la sua piena consapevolezza del momento.

Verso una rivoluzione tecnica e societaria

L'attenzione è ora tutta rivolta al faccia a faccia tra Luciano Spalletti e John Elkann, un incontro che lo stesso allenatore ha preannunciato e che si preannuncia decisivo per il futuro della panchina bianconera.

Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2028, siglato lo scorso 10 aprile, la permanenza di Spalletti non appare più una certezza. Tra le speculazioni, il nome di Antonio Conte è tornato a circolare con insistenza, emergendo come una suggestione concreta per la guida tecnica del club.

La Juventus è scivolata al sesto posto, a due punti dalla zona Champions League, con una sola partita da disputare. La mancata qualificazione alla massima competizione europea profila una profonda rivoluzione societaria, con possibili cambiamenti anche a livello dirigenziale, tra figure chiave come Comolli e Modesto. Il confronto imminente tra John Elkann e Luciano Spalletti sarà cruciale per definire il futuro tecnico e le nuove strategie del club in vista della prossima stagione.