La Juventus ha iniziato a delineare le proprie strategie di calciomercato in vista della prossima stagione, con il chief executive officer Damien Comolli che ha tracciato le linee guida fondamentali. Al centro delle discussioni e delle decisioni dirigenziali, si trovano in particolare due attaccanti di spicco: Kenan Yildiz, il cui status di "incedibile" è stato fermamente ribadito, e Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino rimane ancora avvolto in una significativa incertezza.

Yildiz: un pilastro inamovibile per il progetto bianconero

Damien Comolli ha espresso con chiarezza e fermezza la posizione del club riguardo a Kenan Yildiz, dissipando ogni dubbio su una possibile cessione del giovane talento turco.

"Yildiz non si muove dalla Juventus", ha dichiarato il CEO, sottolineando come il giocatore sia considerato un elemento assolutamente imprescindibile per il progetto tecnico e sportivo a lungo termine del club. Questa decisione strategica riflette la precisa volontà della dirigenza di costruire un nucleo solido e duraturo attorno a giovani promesse di alto valore, garantendo così continuità, stabilità e una prospettiva di crescita futura per la squadra.

Vlahovic: il nodo del rinnovo e le prospettive future incerte

Ben diversa, e decisamente più complessa, è la situazione che riguarda Dusan Vlahovic. Sebbene la società bianconera manifesti il desiderio di proseguire il rapporto con il centravanti serbo, le trattative per il rinnovo del suo contratto si trovano attualmente in una fase di sostanziale stallo.

Comolli ha espresso la volontà del club di "andare avanti con lui", ma ha anche ammesso apertamente le difficoltà incontrate, con la frase emblematica: "ma non so come…". Questa marcata incertezza è legata principalmente alla delicata situazione contrattuale del giocatore, il cui accordo attuale scadrà il prossimo 30 giugno. Nonostante siano stati condotti diversi incontri con l'entourage di Vlahovic, non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, anche a fronte di una proposta da parte della Juventus che prevedrebbe un ingaggio ridotto rispetto a quello percepito attualmente dal calciatore. La mancanza di un'intesa rende il futuro di Vlahovic a Torino estremamente precario.

Equilibrio finanziario e strategie di mercato necessarie

La Juventus si trova ad affrontare una stagione finanziariamente complessa, aggravata dalla mancata qualificazione alla prestigiosa Champions League. Questa assenza dalla massima competizione europea comporta una significativa riduzione dei ricavi economici, rendendo di fatto necessarie alcune operazioni di mercato in uscita per poter riequilibrare i conti del club. Comolli ha chiarito che, pur escludendo categoricamente Yildiz da questa strategia di cessioni, "qualche cessione ci sarà" per far fronte alle esigenze di bilancio. Il club, che ha concluso la stagione al sesto posto in Serie A e parteciperà all'Europa League, è dunque impegnato in un delicato processo per mantenere un equilibrio tra le impellenti esigenze finanziarie e la contemporanea costruzione di una squadra competitiva e all'altezza delle aspettative.

La dirigenza intende preservare i talenti considerati strategicamente fondamentali, come Yildiz, mentre valuta attentamente le opzioni relative ad altri giocatori al fine di bilanciare il bilancio e assicurare la sostenibilità economica a lungo termine.