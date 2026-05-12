La Lega Basket Serie A ha deliberato all’unanimità la richiesta di avviare con la massima urgenza un tavolo di confronto con le componenti istituzionali. L'obiettivo primario è una profonda revisione delle norme strutturali che attualmente regolano il movimento cestistico di vertice. Questa decisione, presa durante un’assemblea in videoconferenza presieduta da Maurizio Gherardini, riflette la crescente preoccupazione dei club in merito alla sostenibilità economica del basket italiano.

I club hanno espresso la ferma convinzione che sia indispensabile una revisione di diverse normative, tra cui, in particolare, quella relativa all’eleggibilità degli atleti.

Tale intervento è ritenuto cruciale per scongiurare che l’attuale assetto possa compromettere seriamente la vitalità e la stabilità del movimento. È stato inoltre evidenziato come questa criticità non sia un fenomeno isolato all'Italia, ma affligga anche numerosi altri paesi esteri, come emerso dai confronti in corso.

La Lega Basket Serie A ha stabilito che il processo di revisione dovrà essere completato entro la fine dell’anno solare 2026. Questo termine è considerato essenziale per consentire una pianificazione adeguata e tempestiva della stagione 2027-28, garantendo così alle società la certezza delle regole con sufficiente anticipo.

Il nodo cruciale della sostenibilità finanziaria

Il fulcro della richiesta avanzata dalla Lega Basket Serie A risiede nella necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario delle società di vertice.

I club hanno manifestato la chiara percezione che alcune delle regole attualmente in vigore non solo non supportino, ma addirittura mettano a rischio la stabilità economica del settore. Per tale ragione, la Lega ha ribadito l’importanza di un dialogo costruttivo e proattivo con le istituzioni, finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise che siano al contempo efficaci e rapide.

Nonostante l'urgenza di tale confronto, l’assemblea della LBA ha confermato che per la prossima stagione 2026-2027 non ci saranno modifiche immediate. Resteranno pertanto in vigore il format attuale del campionato, le vigenti regole di eleggibilità dei giocatori e i meccanismi di premialità già stabiliti, legati sia al minutaggio dei giocatori italiani sia allo sviluppo del settore giovanile.

Questa scelta mira a garantire continuità in un periodo di transizione e discussione.

Contesto internazionale e sfide comuni

La situazione delineata dalla Lega Basket Serie A si inserisce in un contesto internazionale più ampio, dove anche numerosi altri campionati europei stanno affrontando sfide analoghe. La sostenibilità economica e la necessità di una revisione delle regole sono temi ricorrenti nel panorama cestistico continentale. Molti paesi cercano attivamente soluzioni per adeguare le proprie normative, con l'obiettivo di bilanciare lo sviluppo sportivo con la imprescindibile stabilità finanziaria delle società. La richiesta italiana si allinea quindi a un’esigenza sentita a livello globale, sottolineando la complessità e l'interconnessione delle problematiche che affliggono il basket di alto livello.