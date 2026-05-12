Il Barcellona e l'allenatore Hansi Flick hanno ufficialmente annunciato un significativo rinnovo di contratto che consolida il legame tra il tecnico tedesco e il prestigioso club catalano. L'accordo prevede un prolungamento di due anni, con una clausola che offre la possibilità di estendere ulteriormente la collaborazione per una terza stagione. Questa intesa, accolta con notevole entusiasmo nell'ambiente blaugrana, riflette la piena soddisfazione di Flick per la profonda fiducia e il sostegno ricevuti dalla dirigenza e dalla società.

“Sono molto contento, mi dà fiducia per continuare a lavorare per un altro anno o due”, ha dichiarato l'allenatore con un'espressione di gratitudine durante la conferenza stampa.

La sua affermazione è giunta in un momento cruciale per la squadra, poco prima della trasferta contro l'Alavés, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Liga. Questo annuncio segue la recente e decisiva vittoria sul Real Madrid, un trionfo che ha permesso al Barcellona di conquistare il prestigioso titolo nazionale. La conferma del suo impegno alla guida della squadra arriva, pertanto, in un periodo di successi sportivi e di rinnovate aspettative per il futuro del club.

I Dettagli Approfonditi dell'Accordo

Flick ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la struttura e la filosofia del suo nuovo impegno contrattuale, evidenziando una sua personale preferenza per accordi di durata più contenuta.

“Penso che molti allenatori sarebbero molto felici di firmare un contratto di tre, quattro o cinque anni. Ma in questo caso, con il Barça, penso sia meglio avere un contratto più breve, mi piace così”, ha spiegato il tecnico, sottolineando una scelta strategica che si adatta alle dinamiche e alle pressioni del calcio moderno, specialmente in un club di tale statura. Questa impostazione, ha aggiunto, favorisce una valutazione costante e reciproca delle performance e degli obiettivi. L'allenatore ha quindi confermato che il nuovo accordo lo vincolerà formalmente al club fino al 2028, con la previsione di una potenziale estensione qualora i risultati sportivi e l'armonia all'interno della squadra si mantengano su livelli elevati.

Il contratto è stato concepito per garantire una certa flessibilità, offrendo sia all'allenatore che alla società la possibilità di ridefinire il percorso comune al termine del periodo iniziale.

Le Ambizioni Future e l'Obiettivo Champions League

Nel corso dell'incontro con la stampa, Hansi Flick ha anche delineato con chiarezza le ambizioni future del Barcellona, ponendo un'enfasi particolare e inequivocabile sulla conquista della Champions League. “Tutti al Barcellona hanno il sogno di vincere la Champions League; è davvero importante. Ci abbiamo provato e ci riproveremo; questo è tutto quello che posso dirvi”, ha affermato con determinazione, ribadendo un obiettivo che è da sempre nel DNA del club catalano.

Questa dichiarazione non solo evidenzia l'importanza strategica della massima competizione europea per il prestigio e l'identità del club, ma sottolinea anche la ferma volontà del tecnico di guidare la squadra verso il successo su questo palcoscenico internazionale, un traguardo primario e costantemente perseguito dalla società e dalla sua vasta tifoseria.

Le Clausole del Prolungamento Contrattuale

L'intesa definitiva tra il Barcellona e Hansi Flick, che sancisce il rinnovo, prevede una durata ufficiale fino al 30 giugno 2028. Un elemento chiave dell'accordo è la clausola che contempla la possibilità di estendere ulteriormente il rapporto per un'ulteriore stagione, portando la scadenza potenziale al 2029.

Tale estensione, come prassi nei contratti di alto livello, sarà strettamente subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi e di performance che saranno concordati e valutati congiuntamente dalle parti. Sebbene l'intesa verbale per questo significativo prolungamento fosse già stata raggiunta l'undici maggio, la firma formale e definitiva del contratto è attesa al termine della stagione calcistica in corso, un passaggio che consoliderà in modo irrevocabile il legame professionale tra il tecnico tedesco e la squadra catalana per i prossimi anni.