Il cavaliere aquilano Piergiorgio Bucci ha conquistato una vittoria di grande risonanza nel Rolex Gran Premio Roma di salto ostacoli, un evento clou della centesima edizione dello CSIO Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo. In sella al suo stallone grigio di undici anni, Pallieter Vd N. Ranch, Bucci ha realizzato un’impresa eccezionale: l’unico doppio netto della competizione, fermando il cronometro a 42"01.

Questo trionfo assume un significato storico per l'equitazione italiana. Piergiorgio Bucci è infatti il primo cavaliere azzurro a imporsi in questa prestigiosa gara dal 2018, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da otto anni.

L'ultima volta che un italiano aveva raggiunto questo risultato era stato Lorenzo De Luca.

La performance vincente a Piazza di Siena

La prova di Piergiorgio Bucci a Roma è stata un esempio di maestria e precisione. Il binomio formato dal cavaliere e da Pallieter Vd N. Ranch ha affrontato il percorso del Gran Premio con determinazione, completando entrambe le manche senza alcuna penalità. Il tempo finale di 42"01 ha sigillato una prestazione impeccabile, che ha permesso a Bucci di distinguersi tra i partecipanti e di assicurarsi il titolo individuale del Rolex Gran Premio Roma.

Un successo che entra nella storia italiana

La vittoria di Bucci non è solo un successo personale, ma un momento di orgoglio per l'intero movimento equestre italiano.

L'ultima affermazione di un cavaliere italiano in questa competizione risaliva al 2018, con il trionfo di Lorenzo De Luca. Il risultato di Bucci, ottenuto con l'unico doppio netto, evidenzia non solo la sua abilità ma anche la capacità di riportare l'Italia ai vertici di una delle manifestazioni più importanti del calendario internazionale di salto ostacoli.

A coronamento di questa giornata memorabile, Piergiorgio Bucci si è aggiudicato un premio di 125.000 euro, un riconoscimento tangibile per la sua straordinaria performance e per aver scritto una nuova pagina nella storia dello CSIO Roma Piazza di Siena.