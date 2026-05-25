Lorenzo Sonego ha conquistato l'accesso al secondo turno del Roland Garros dopo una vera e propria maratona durata oltre quattro ore contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Il tennista torinese si è imposto in un incontro estremamente combattuto, conclusosi con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4. Questa sfida, valida per il primo turno del prestigioso torneo parigino, ha messo in luce la grande tenuta mentale e fisica di Sonego, che è riuscito a prevalere in una partita protrattasi ben oltre la mezzanotte.

Il match si è sviluppato su cinque set, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte.

Sonego ha dimostrato freddezza vincendo il primo set al tie-break, ma Herbert ha prontamente risposto aggiudicandosi il secondo parziale. Nel terzo set, l'azzurro ha ritrovato la sua solidità, chiudendo con un netto 6-2, prima di subire la reazione del francese che ha dominato il quarto set. Nel quinto e decisivo parziale, Sonego ha saputo mantenere la calma nei momenti più critici, piazzando il break decisivo che gli ha permesso di chiudere l'incontro sul 6-4. Grazie a questa importante vittoria, il tennista torinese si prepara ora ad affrontare il vincente tra Tommy Paul e Rinky Hijikata nel prossimo turno.

La resilienza di Sonego: una vittoria di carattere

La prestazione di Sonego è stata un inno alla resilienza e alla determinazione.

Reduce da cinque sconfitte consecutive prima dell'appuntamento parigino, il tennista italiano ha saputo reagire con grande forza, confermando le sue innate qualità di lottatore. Nel corso del match, Sonego ha dovuto fronteggiare anche un contro-break nel game in cui sembrava poter chiudere la partita, ma ha immediatamente replicato con un break decisivo sul servizio di Herbert. Questo successo segna la sua quarta vittoria in carriera in incontri che si sono protratti per oltre quattro ore, a testimonianza della sua straordinaria capacità di resistere nei confronti più lunghi e impegnativi.

Il trionfo contro Herbert rappresenta inoltre la sua prima affermazione in cinque set al Roland Garros dal 2023, un dato che infonde ulteriore fiducia in vista del secondo turno.

Il suo prossimo avversario sarà determinato dall'esito dell'incontro tra Tommy Paul e Rinky Hijikata.

La giornata degli italiani a Parigi

La giornata al Roland Garros ha visto altri tennisti italiani protagonisti. Federico Cinà ha centrato una vittoria storica contro Reilly Opelka, affermandosi come il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Jannik Sinner. Cinà si è imposto in cinque set, dimostrando una notevole maturità nonostante la sua giovane età. D'altra parte, Mattia Bellucci è stato eliminato dal francese Quentin Halys, uscendo al primo turno per il terzo anno consecutivo. Il torneo prosegue dunque con Sonego e Cinà ancora in corsa, mentre Bellucci dovrà rimandare l'appuntamento con la sua prima vittoria nel main draw parigino.