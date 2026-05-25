Cresce l'apprensione nel mondo del calcio per Lionel Messi, il fuoriclasse argentino costretto a lasciare il campo anzitempo durante una recente e cruciale partita di Major League Soccer. L'episodio si è verificato nell'incontro tra il suo Inter Miami e il Philadelphia Union, dove il capitano è uscito al 73° minuto a causa di un apparente infortunio alla gamba. La notizia ha immediatamente generato viva preoccupazione e un'ondata di speculazioni, specialmente tra i tifosi dell'albiceleste, a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo, un appuntamento di fondamentale importanza per la nazionale argentina e per la carriera dello stesso Messi.

L'uscita dal campo e i primi segnali di allarme

Il momento che ha destato maggiore allarme si è verificato precisamente al 73° minuto di gioco. Messi, all'età di 38 anni, ha manifestato chiaramente un disagio fisico inequivocabile: dopo essersi toccato vistosamente la parte posteriore della gamba sinistra, ha chiesto con urgenza il cambio. La sua reazione è stata immediata e decisa: senza concedersi alcuna sosta in panchina, ha imboccato direttamente il tunnel che conduce agli spogliatoi. Questo gesto, insolito per il campione, ha ulteriormente alimentato i timori sulla serietà del problema muscolare, suggerendo una possibile gravità dell'accaduto che potrebbe avere ripercussioni significative.

L'ombra del Mondiale: dubbi e incertezze sulla disponibilità

Il ritiro anticipato del fuoriclasse argentino assume un peso enorme, considerando che mancano meno di trenta giorni all'inizio del Mondiale, la competizione più prestigiosa per le nazionali. L'uscita dal campo in una fase così delicata della stagione calcistica alimenta inevitabilmente dubbi e incertezze sulla sua effettiva disponibilità e condizione fisica per affrontare la massima competizione iridata. Un elemento che aggiunge ulteriore tensione è il fatto che questa partita rappresentava l'ultima apparizione di Messi con l'Inter Miami prima di unirsi al ritiro della nazionale. Questa circostanza intensifica l'ansia per un potenziale forfait che avrebbe ripercussioni enormi.

Al momento attuale, tuttavia, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali che chiariscano la natura esatta dell'infortunio né tantomeno i tempi di recupero previsti, lasciando in sospeso molte domande e un'attesa carica di speranza e preoccupazione.