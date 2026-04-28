Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, ha conquistato i quarti di finale del Mutua Madrid Open, ottenendo la sua ventesima vittoria consecutiva dopo aver superato Cameron Norrie con un netto 6-2, 7-5. In attesa di conoscere il suo prossimo avversario, che emergerà dalla sfida tra il diciannovenne madrileno Rafael Jodar e il ceco Vit Kopriva, Sinner ha espresso una chiara preferenza: vorrebbe affrontare proprio il giovane spagnolo.

Il tennista altoatesino ha motivato la sua scelta sottolineando l’importanza di testarsi contro un talento emergente in condizioni uniche come quelle di Madrid, in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti sulla terra rossa.

"Per me, personalmente, ipotizzando che vinca domani, sarebbe positivo affrontarlo prima di tornei più importanti come Roma e poi il Roland Garros", ha spiegato Sinner. "Qui ci sono condizioni molto particolari. Lui è di Madrid, quindi è molto abituato a giocare qui. Allo stesso tempo potrei ricevere buoni feedback in vista dei tornei più grandi. È un giocatore nuovo ed entusiasmante".

Il talento emergente di Rafael Jodar

Sinner ha seguito con attenzione il percorso di Jodar, già campione dello US Open junior e autore di una convincente vittoria contro il brasiliano Joao Fonseca. "Grande talento. Vediamo cosa succederà", ha dichiarato Sinner, pur mantenendo la concentrazione sull'imminente sfida: "Deve ancora vincere una partita oggi.

So che ogni match è difficile. Kopriva ha battuto avversari molto forti, incluso Rublev. Sarà dura, ma in ogni caso cercherò di essere il più pronto possibile".

Il giovane spagnolo, secondo Sinner, si distingue per la potenza e la pulizia dei suoi colpi. "È un giocatore molto, molto talentuoso. Ha una potenza naturale, si sente il suono quando colpisce la palla, ed è un bel suono. Sarà un grande giocatore in futuro e lo sta già dimostrando. Mi piace la sua mentalità, sembra molto umile", ha aggiunto l'italiano, che ha anche assistito di persona alla vittoria di Jodar contro la quinta testa di serie Alex de Minaur.

La forza della nuova generazione ATP

Il percorso di Jodar si inserisce in una stagione particolarmente significativa per la nuova generazione del tennis mondiale.

Oltre a lui, anche Nicolai Budkov Kjaer, Rei Sakamoto e Joao Fonseca sono tra i protagonisti del circuito #NextGenATP e hanno già ottenuto la qualificazione al PIF ATP Next Gen Accelerator, un'iniziativa che offre maggiori opportunità ai giovani più promettenti. Sinner ha sottolineato la forza di questa ondata di talenti: "È un anno molto forte per i giovani. Sono tutti ottimi giocatori".

Nonostante il suo momento storico, con ventiquattro vittorie consecutive a livello di Masters 1000 e record superati come quelli di Rafael Nadal e Novak Djokovic, Sinner mantiene un approccio umile e pragmatico. "Non posso paragonarmi a questi nomi. Hanno fatto molto nella loro carriera, io sono solo all’inizio. Cerco solo di dare tutto in ogni partita. Se vinco, bene. Se no, non ho rimpianti", ha concluso il campione azzurro.