Una delusione amara per Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr. Il club saudita è stato sconfitto per 1-0 dal Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League Two. La sconfitta nega a Ronaldo il primo trofeo internazionale con l'Al Nassr.

La finale: gol decisivo e occasioni mancate

L'unico gol è arrivato al 30': Deniz Hummet del Gamba Osaka ha intercettato un passaggio filtrante di Issam Jebali e ha insaccato dal limite dell'area. L'Al Nassr, favorito e con l'ambizione di essere la prima squadra saudita a vincere la AFC Champions League Two, non ha trovato il pareggio.

Nonostante predominio e occasioni, incluso un palo di Joao Félix nel secondo tempo, la concretizzazione è mancata.

Ronaldo: attesa per il trofeo e situazione in campionato

Per Cristiano Ronaldo, all'Al Nassr dal 2023, la ricerca del primo titolo internazionale prosegue. Il campione aveva espresso ottimismo su X: "Il sogno è vicino" e "Abbiamo ancora un passo da fare! Grazie a tutti per lo straordinario supporto". Nel campionato saudita, l'Al Nassr ha due punti di vantaggio sull'Al Hilal a una giornata dalla fine e potrà aggiudicarsi il titolo nazionale in casa contro il Damac; l'Al Hilal giocherà intrasferta contro l'Al Fayha.

Il trionfo del Gamba Osaka: difesa e protagonisti

Il Gamba Osaka ha conquistato il trofeo grazie a una difesa solida e una concentrazione costante, come evidenziato dal tecnico Jens Wissing.

Questo successo segna un importante ritorno per il club giapponese, 18 anni dopo l'ultimo titolo continentale. Tra i protagonisti, il giovane portiere diciottenne Rui Araki si è distinto con interventi decisivi, respingendo un tiro di Abdulrahman Ghareeb e neutralizzando altre offensive. La tenacia del Gamba Osaka ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, assicurando la vittoria e il prestigioso trofeo.