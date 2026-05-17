Domenica 17 maggio 2026, lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà teatro dell'incontro tra Genoa e Milan, una partita che riveste significati diversi per le due squadre. Per il Grifone, si tratta dell'ultima apparizione casalinga della stagione, un momento di commiato davanti al proprio pubblico. Per i rossoneri, invece, la sfida assume un'importanza cruciale nella corsa per un ambito posto in Champions League.

Il Milan ha affrontato i giorni precedenti la gara con un intenso ritiro a Milanello, una scelta dettata dalla necessità di ritrovare coesione e determinazione.

Dopo la deludente prestazione contro l'Atalanta, la squadra è chiamata a reagire con forza per superare il clima di tensione che circonda il club e centrare l'obiettivo europeo.

Le novità in casa Genoa: recuperi e assenze

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, potrà contare su importanti rientri. Saranno nuovamente a disposizione Sebastian Otoa e, soprattutto, Tommaso Baldanzi, che ha superato un risentimento muscolare che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime tre partite. Baldanzi è ora pienamente ristabilito e reintegrato nel gruppo squadra. Permane invece l'incertezza sulla presenza di Norton‑Cuffy, il cui recupero è ancora in fase di valutazione quotidiana. L'unica assenza certa per i rossoblù è quella di Junior Messias, fermato da un risentimento all’adduttore destro.

Addio a Malinovskyi e festa pre-partita

La partita sarà anche l'occasione per i tifosi del Genoa di salutare un protagonista delle ultime stagioni: Ruslan Malinovskyi. Dopo tre anni trascorsi con la maglia rossoblù, il centrocampista lascerà il club per concludere la sua carriera in Turchia. Per celebrare questo momento e creare un'atmosfera di festa e commiato, prima del fischio d'inizio si esibiranno dal vivo sul terreno di gioco gli Ex‑Otago, promettendo un pre-partita coinvolgente.

Contesto e obiettivi della sfida

Questa 37ª giornata di Serie A rappresenta un momento simbolico per il Genoa, che, avendo già conquistato la salvezza, si congeda dal proprio pubblico in un clima di relativa serenità.

Per il Milan, al contrario, l'incontro è un appuntamento decisivo e non ammette distrazioni, essendo fondamentale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La posta in gioco è alta e la concentrazione dovrà essere massima.

La sfida si disputerà alle ore 12:00 e sarà visibile in streaming su DAZN. L'incontro si svolgerà in contemporanea con altre quattro partite cruciali della giornata: Como‑Parma, Juventus‑Fiorentina, Pisa‑Napoli e Roma‑Lazio, che completeranno il quadro di un turno ricco di emozioni.