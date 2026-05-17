Gli Internazionali BNL d'Italia si confermano un volano economico di primaria importanza per il territorio, generando un impatto economico complessivo di un miliardo di euro. È quanto ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), durante la conferenza stampa di chiusura dell'evento, sottolineando il ruolo strategico della manifestazione per Roma e per l'intero movimento sportivo nazionale.

L'impatto economico si traduce in entrate fiscali per circa 165 milioni di euro e un significativo impatto sociale stimato in 470 milioni di euro.

La manifestazione ha inoltre indotto quasi 7mila nuovi praticanti, evidenziando la sua capacità di promuovere lo sport a livello nazionale.

Affluenza Record e Prospettive Future

L'edizione ha superato la soglia dei 400mila spettatori, un dato eccellente nonostante i giorni di pioggia che hanno influenzato l'affluenza. È stato battuto il record storico giornaliero, con oltre 43mila presenze sul sito. Ulteriori sviluppi e una crescita ancora maggiore sono attesi con la futura copertura del Centrale, prevista per il 2028, che accrescerà ulteriormente le opportunità commerciali e di affluenza.

Successo Commerciale e il Ruolo degli Sponsor

L'area commerciale del torneo ha registrato numeri da record, con ricavi che sfiorano i 35 milioni di euro, un livello mai raggiunto prima.

Il numero degli sponsor è salito a 43 (rispetto ai 38 dell'anno precedente), generando un incasso di 24,6 milioni di euro, con un incremento del 24% rispetto all'edizione precedente. Sono stati valorizzati nuovi spazi, come il “walk-in” e la seconda arena, e la tecnologia LED ha permesso una rotazione dei brand a bordo campo, garantendo visibilità a un maggior numero di partner.

Anche il Fan Village ha contribuito significativamente, con 3 milioni di incassi (+18%), grazie alla presenza di 31 aziende del retail e del settore food and beverage. I proventi derivanti dalla premium e corporate hospitality hanno raggiunto i 6 milioni di euro, con un incremento del 48%. Questi pacchetti, che associano biglietti in posizioni privilegiate a servizi di alto profilo, sono sempre più richiesti non solo dalle aziende ma anche dai privati, a testimonianza del crescente interesse del pubblico.

I paganti registrati hanno raggiunto quota 397.915, superando il precedente primato.

La Questione della Trasmissione Televisiva

Binaghi ha espresso rammarico per il «gravissimo danno» causato dalle mancate gare in chiaro sulla Rai, a fronte della trasmissione su Tv8. Ha sottolineato una «differenza netta» tra i canali, evidenziando come l'audience della passata edizione su Rai 1 fosse il doppio rispetto a quella attuale.

Chiarimenti sull'Utilizzo dei Fondi Pubblici

In risposta alle notizie riguardanti l'utilizzo di fondi pubblici per l'ingresso nel gruppo Sae, il presidente della FITP ha fornito chiarezza. I 16 milioni di euro ricevuti da Sport e Salute sono inviati a un conto corrente dedicato esclusivamente alle spese sportive del settore tecnico nazionale, rappresentando un terzo delle spese totali in quell'ambito.

Binaghi ha categoricamente affermato che «non un solo euro che lo Stato ci dà, viene speso altrove», garantendo la totale tracciabilità e definendo «priva di fondamento» l'ipotesi di utilizzare denaro pubblico per acquisizioni editoriali.