Jannik Sinner ha scritto una pagina storica agli Internazionali d’Italia a Roma, conquistando il titolo e stabilendo un nuovo record di precocità. A soli 24 anni, l'atleta italiano è diventato il più giovane di sempre a vincere almeno una volta tutti i tornei della prestigiosa categoria Masters 1000. Il trionfo al Foro Italico è arrivato superando in finale Casper Ruud con un doppio 6-4, un risultato che aggiunge il 29° titolo al suo palmarès ATP, di cui il decimo nei Masters 1000.

La sua performance in questi tornei è stata eccezionale: Sinner è imbattuto da Parigi (novembre 2025), una striscia vincente che conta sei successi consecutivi e 34 vittorie di fila, con 29 di queste accumulate nel solo 2026.

Il bilancio stagionale si attesta su 36 vittorie e due sole sconfitte. Tra una settimana, il 24 maggio, Sinner sarà ai nastri di partenza del Roland Garros, con l'obiettivo di completare il Career Grand Slam.

Un trionfo storico per il tennis italiano

Questa memorabile vittoria consacra Jannik Sinner come il sesto italiano a trionfare nel torneo di casa a Roma. Il suo successo giunge a cinquant’anni di distanza dall’ultima affermazione azzurra, quella di Adriano Panatta nel 1976. Prima di loro, l'albo d’oro aveva visto i nomi di Emanuele Sertorio (1933), Giovanni Palmieri (1934), Fausto Gardini (1955) e Nicola Pietrangeli, vincitore per ben due volte (1955 e 1957), a sottolineare l'importanza di questo risultato per il movimento tennistico nazionale.

Il prestigioso Career Golden Masters

Con la conquista del titolo romano, Jannik Sinner ha completato il Career Golden Masters, un’impresa che consiste nel vincere almeno una volta tutti i nove tornei Masters 1000. Questo traguardo, considerato rarissimo nel tennis maschile, era stato raggiunto in precedenza solo da Novak Djokovic. Il campione serbo completò l'impresa nel 2018 a Cincinnati, a 31 anni, per poi ripeterla nel 2020. Sinner, battendo Ruud nella capitale, ha non solo confermato la sua straordinaria continuità di rendimento, ma ha anche stabilito un ulteriore record: a 24 anni, è il più giovane di sempre a realizzare questo storico obiettivo, dimostrando una precocità senza precedenti nel panorama tennistico mondiale.