Jannik Sinner ha iscritto un nuovo primato nella sua carriera, raggiungendo la finale del Mutua Madrid Open e diventando così il più giovane tennista ad aver disputato almeno una finale in tutti i nove tornei Masters 1000. Il successo in semifinale contro il francese Arthur Fils ha permesso al numero uno del mondo di entrare in una ristretta cerchia di campioni, superando il record di precocità precedentemente detenuto da leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

La categoria dei Masters 1000, introdotta nel calendario ATP nel 1990, rappresenta uno degli obiettivi più ambiti nel tennis mondiale.

Sinner, all'età di 24 anni, ha completato questo prestigioso set di finali, un'impresa che in passato era riuscita solo a Roger Federer (a 30 anni), Rafael Nadal (a 27) e Novak Djokovic (a 25). Quest'ultimo rimane l'unico ad aver vinto almeno una volta tutti i Masters 1000, mentre a Sinner mancano ancora il Mutua Madrid Open e gli Internazionali BNL d’Italia per eguagliare il serbo.

Un percorso da record

Il percorso di Sinner nei Masters 1000 è stato contraddistinto da una costanza impressionante. L'azzurro è diventato il terzo giocatore nella storia a raggiungere la finale in cinque Masters 1000 consecutivi, una serie iniziata lo scorso anno a Parigi. Nel 2026, ha completato il cosiddetto Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami senza perdere nemmeno un set, un risultato mai ottenuto prima da nessun altro tennista.

Ha inoltre conquistato il suo primo titolo a Monte-Carlo, superando in finale Carlos Alcaraz.

La serie record di finali consecutive nei Masters 1000 appartiene a Novak Djokovic, che ne ha giocate sette di fila tra gli Internazionali BNL d’Italia 2015 e Miami 2016. Rafael Nadal, invece, ha raggiunto per due volte cinque finali consecutive: tra Indian Wells e Roma nel 2011 e tra Monte-Carlo e Cincinnati nel 2013. Se Sinner dovesse vincere la finale di Madrid, diventerebbe il primo giocatore a conquistare cinque titoli consecutivi nei Masters 1000.

Il confronto con i grandi del tennis

Il traguardo raggiunto da Sinner lo colloca tra i più grandi interpreti della storia del tennis moderno. Oltre a Djokovic, Nadal e Federer, solo Andy Murray si è avvicinato a questo risultato, raggiungendo la finale in otto Masters 1000, con la sola eccezione di Monte-Carlo.

La precocità di Sinner, tuttavia, lo distingue come il più giovane tennista ad aver raggiunto la finale in tutti i nove tornei ATP Masters 1000.

Domenica, Sinner giocherà la sua prima finale al Mutua Madrid Open, con la possibilità di aggiungere un altro capitolo alla sua straordinaria carriera. Il tennis italiano continua così a vivere un momento storico, grazie a un atleta che sta riscrivendo i record del circuito internazionale.