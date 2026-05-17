Adriano Panatta, l'ultimo italiano a trionfare agli Internazionali d’Italia prima dell'attuale edizione, ha espresso profonda emozione e ammirazione per il recente successo di Jannik Sinner al Foro Italico. Il campione del 1976 ha condiviso il suo entusiasmo, dichiarando: “Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere”.

Panatta ha elogiato la prestazione di Sinner nella finale, sottolineando la qualità dell’avversario battuto.

“Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti”, ha affermato. Ha inoltre evidenziato il legame tra Sinner e il pubblico romano: “Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”.

Il Ritorno al Trionfo Italiano a Roma

Il successo di Sinner assume un valore simbolico e storico di grande rilevanza per il tennis italiano. È infatti il primo atleta italiano a conquistare gli Internazionali d’Italia dopo il trionfo di Panatta nel 1976, esattamente cinquant’anni fa. Quella vittoria segnò una svolta nella carriera di Panatta e nella storia del tennis nazionale, e oggi Sinner raccoglie idealmente questa prestigiosa eredità, chiudendo un lungo periodo di attesa per il tennis maschile italiano nel torneo di casa.

Sinner: Un Modello di Ispirazione e Continuità

Le parole di Adriano Panatta vanno oltre la semplice celebrazione di un risultato sportivo eccezionale, assumendo una valenza educativa e ispirazionale. La sua affermazione “Jannik è un esempio per tutti” evidenzia come la vittoria al Foro Italico non sia solo un traguardo personale, ma diventi un punto di riferimento significativo per l'intero movimento tennistico italiano. Questo trionfo crea un ponte ideale tra il passato glorioso e il presente promettente, rafforzando un profondo senso di continuità e orgoglio nazionale.

La vittoria di Sinner è stata caratterizzata da un dominio tecnico e mentale inequivocabile. Nella finale, l'italiano ha superato Casper Ruud con un doppio 6-4, dimostrando una superiorità schiacciante.

Questo successo lo ha reso il secondo giocatore nella storia a vincere tutti e nove i tornei Masters 1000, e ha posto fine a una "siccità" italiana a Roma che durava da mezzo secolo. Inoltre, Sinner ha conquistato sei titoli Masters 1000 consecutivi, eguagliando così un record storico. Questi straordinari risultati rafforzano ulteriormente il valore del trionfo celebrato con entusiasmo da Panatta, consolidando la posizione di Sinner come una delle figure più brillanti del tennis contemporaneo.