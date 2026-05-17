Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, un trionfo storico dopo cinquant’anni. Il tennista azzurro è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha ricevuto un significativo abbraccio da Adriano Panatta, l’ultimo italiano a vincere il torneo nel 1976. La cerimonia, che ha visto anche la presenza del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha segnato un momento di grande emozione per il tennis nazionale.

Il successo di Sinner è un evento di portata storica: nessun italiano aveva trionfato nel singolare maschile di Roma per mezzo secolo.

L’impresa di Panatta nel 1976 era rimasta l’ultima vittoria azzurra, rendendo la sua presenza un potente simbolo di passaggio di testimone. Il pubblico del Foro Italico ha celebrato con entusiasmo questa vittoria per il movimento tennistico italiano.

La finale e la celebrazione

Nella finale, Jannik Sinner ha superato il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, in un’ora e cinquanta minuti. Dopo un avvio equilibrato, Sinner ha preso il controllo del match, imponendosi con determinazione. Questa vittoria agli Internazionali BNL d’Italia 2026 è il suo quarto titolo stagionale, dopo i successi a Indian Wells, Montecarlo e Madrid.

La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato ulteriore risalto all’evento.

Accolto da una standing ovation, il Capo dello Stato ha premiato personalmente Sinner. L’abbraccio tra Sinner e Panatta ha simbolicamente unito due generazioni di campioni italiani, celebrando un trionfo atteso da decenni.

Un trionfo per il tennis italiano

Il successo di Sinner agli Internazionali di Roma segna una svolta, riportando il titolo nel nostro Paese dopo cinquant’anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito Sinner “leggendario” in un messaggio di congratulazioni. Questa impresa stabilisce un nuovo punto di riferimento per le future generazioni e conferma la crescita del movimento azzurro a livello internazionale.

La giornata al Foro Italico rimarrà nella memoria degli appassionati per il risultato sportivo, il clima di festa e la presenza di figure simboliche come Mattarella e Panatta. Con la sua determinazione e il suo talento, Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sport italiano.