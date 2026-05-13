Agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, il terzo turno ha regalato emozioni contrastanti per i tennisti italiani. Jannik Sinner ha conquistato una netta vittoria, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale, mentre Flavio Cobolli ha visto il suo percorso nel torneo interrompersi, eliminato dall’argentino Thiago Agustín Tirante.

La Dominanza di Sinner al Foro Italico

Sul prestigioso Campo Centrale, non prima delle ore quindici, Jannik Sinner ha affrontato Alexei Popyrin in un incontro che lo ha visto protagonista indiscusso. Il tennista italiano, attualmente numero uno del mondo, ha dimostrato una forma eccellente, dominando la partita dall'inizio alla fine.

Sinner si è imposto in due set rapidi, con il punteggio perentorio di sei a due, sei a zero, confermando le aspettative e avanzando con decisione agli ottavi di finale del torneo romano. La sua performance ha evidenziato una grande solidità e precisione, lasciando poche possibilità al suo avversario.

L'Eliminazione di Flavio Cobolli

La sessione serale sul Campo Centrale ha invece riservato una delusione per i tifosi italiani. Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis azzurro, ha incrociato la racchetta con Thiago Agustín Tirante. Nonostante l'impegno, Cobolli non è riuscito a superare l'ostacolo argentino, venendo sconfitto in due set. Il punteggio finale di sei a tre, sei a quattro ha sancito l'interruzione del suo cammino agli Internazionali d’Italia.

Per Cobolli, l'esperienza al Foro Italico si conclude così al terzo turno, ma resta un'importante tappa di crescita nel suo percorso professionale.

Il Contesto Azzurro e i Prossimi Incontri

La giornata di lunedì undici maggio ha visto scendere in campo un totale di quattro tennisti italiani, alimentando le speranze del pubblico di casa. Oltre ai già citati Jannik Sinner e Flavio Cobolli, hanno partecipato anche Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Purtroppo, Mattia Bellucci è stato eliminato dal suo avversario, Martin Landaluce. Una nota positiva è arrivata invece da Andrea Pellegrino, che ha conquistato una significativa vittoria contro Frances Tiafoe. Questo successo gli permetterà di affrontare proprio Jannik Sinner nel prossimo turno, promettendo un interessante derby italiano agli ottavi di finale.

Il Programma della Giornata al Foro Italico

Il calendario degli incontri per la giornata era stato attentamente pianificato per massimizzare l'attenzione sui talenti italiani. Jannik Sinner era atteso come terzo match della sessione diurna sul Campo Centrale, con l'inizio previsto non prima delle ore quindici. Successivamente, Flavio Cobolli ha avuto l'onore di aprire la sessione serale, sempre sullo stesso prestigioso campo, con il suo incontro programmato non prima delle ore diciannove. Questa organizzazione ha permesso agli appassionati di seguire da vicino le performance dei loro beniamini in uno dei tornei più importanti del circuito.