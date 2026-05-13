La Roma ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza al "Tardini" contro il Parma, imponendosi per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Questo successo permette ai giallorossi di mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, in una corsa che si preannuncia avvincente fino all'ultima giornata.

La rimonta giallorossa al "Tardini"

La gara ha visto la Roma portarsi in vantaggio nel primo tempo, dimostrando subito le proprie intenzioni. Tuttavia, il Parma ha saputo reagire con determinazione nella ripresa, riuscendo a ribaltare il risultato e mettendo a dura prova le ambizioni capitoline.

La svolta è arrivata nei minuti di recupero, quando la squadra giallorossa ha trovato la forza per un'incredibile reazione. È stato Rensch a siglare la rete del pareggio, riaccendendo le speranze dei suoi. Poco dopo, un calcio di rigore assegnato dopo una revisione al VAR è stato trasformato con freddezza da Malen, fissando il risultato finale sul 3-2 in favore della Roma. Una vittoria ottenuta con il cuore e la tenacia, che sottolinea la resilienza del gruppo.

La corsa per la Champions League

Con questi tre punti preziosi, la Roma sale a quota 67 punti in classifica, consolidando la propria posizione e mantenendo aperta la lotta per un posto nella massima competizione europea. La squadra si trova ora a ridosso delle prime posizioni, con ancora due giornate cruciali da disputare, che decideranno le sorti della qualificazione.

Ogni partita sarà una finale, e la prestazione contro il Parma ha dimostrato che i giallorossi sono pronti a lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Le polemiche e le reazioni post-partita

Il finale della partita è stato inevitabilmente caratterizzato da momenti di tensione e da alcune proteste, in particolare per il calcio di rigore assegnato alla Roma nei minuti di recupero. Il tecnico del Parma, Cuesta, ha espresso il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali, ritenendole decisive nell'esito dell'incontro. Dal canto suo, Gasperini, allenatore della Roma, ha replicato con fermezza, sottolineando la regolarità delle decisioni prese e la correttezza dell'operato arbitrale.

Nonostante le discussioni, la vittoria rappresenta un segnale importante per la Roma, che continua con determinazione a inseguire il suo obiettivo europeo, dimostrando carattere e capacità di reagire anche nelle situazioni più complesse.